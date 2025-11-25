【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】実は心配「太ったでしょ」に込めた思い＜第12話＞#4コマ母道場
あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？ 今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？ お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。
第12話 ひそかな願い【義母の気持ち】
【編集部コメント】
いくら本当のことであっても面と向かって「太った」なんて、クミさんにとってはキツい指摘だったことでしょう。けれど実はお義母さんからその言葉が出るまでには、長年の積もる思いがあったようですね。お義母さんはクミさんをマッサージしてあげながら、「自信を持って生きてほしい」と願っていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
