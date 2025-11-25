ケンタッキー「ウィンターバーレル」発売！ 最大1270円お得な冬限定の大容量パック
「ケンタッキーフライドチキン」は、11月26日（水）から期間限定で、冬季限定の大容量商品「ウィンターバーレル」を、全国の店舗で発売する。
【写真】サイドも自由に選べる！ 「ウィンターバーレル」の詳細
■冬のごちそうにぴったり
今回「ウィンターバーレル」より登場するのは、バーレルにたっぷり詰めた「オリジナルチキン」と、好きなサイドメニューを自由に組み合わせられる「ウィンターバーレル10ピース」と「ウィンターバーレル12ピース」の2種類。
いずれもサイドメニューは、「ポテト（S）」、「ビスケット」、「カーネルクリスピー」、「チョコパイ」、「コールスロー（S）」の5種類から選ぶことができ、例えば「ウィンターバーレル12ピース」は、単品積上げ価格5460円のところ最大1270円お得な4190円で楽しむことができる（価格は税込）。
さらに本商品を購入すると、同じ5種類のサイドメニューを各2個390円でいくつでも追加可能。家族や友人とのシェアはもちろん、自分へのご褒美としてもぴったりのセットだ。
