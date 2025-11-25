25日午後6時1分ごろ、熊本県産山村で震度5強の地震があった。気象庁によると、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さは約10 キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5・7と推定される。大分県竹田市でも震度5弱を観測した。津波の心配はない。

熊本県産山村の総務課で勤務する職員は「体感で5秒ほど大きく横揺れした」と西日本新聞の取材に話した。午後6時20分時点で、人的被害の報告はないという。

同課によると、庁舎内では棚から書類が落ちたり、天井の板が一部落ちたりした。道路で落石があったという情報が入っている。

＊ ＊

震度5弱を観測した大分県によると、25日午後6時20分時点で、県内で人的被害は確認されていない。

九州電力によると、鹿児島県薩摩川内市の川内原発に異常は確認されていない。

JR九州によると、熊本県で震度5強を観測した地震で、九州新幹線は通常通り運転している。

気象庁によると、熊本県で震度5強を観測した地震は、2016年の熊本地震の活動域で発生した。

各地の震度は次の通り

【福岡県】

震度3＝飯塚市、嘉麻市、久留米市、柳川市、八女市、大川市、朝倉市、みやま市、筑前町、大木町

震度2＝直方市、田川市、宮若市、小竹町、桂川町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、大牟田市、筑後市、小郡市、うきは市、東峰村、大刀洗町、広川町、福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市南区、福岡市西区、福岡市早良区、春日市、大野城市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、久山町、北九州市若松区、北九州市小倉南区、北九州市八幡東区、行橋市、豊前市、中間市、芦屋町、水巻町、遠賀町、みやこ町

震度1＝鞍手町、香春町、福岡市東区、福岡市城南区、筑紫野市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、北九州市門司区、北九州市戸畑区、北九州市小倉北区、北九州市八幡西区、岡垣町、苅田町、吉富町、上毛町、築上町

【佐賀県】

震度3＝佐賀市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町、白石町

震度2＝鳥栖市、武雄市、小城市、江北町、唐津市

震度1＝多久市、鹿島市、嬉野市、基山町、大町町、太良町、伊万里市、玄海町、有田町

【長崎県】

震度2＝佐世保市、松浦市、諫早市、島原市、雲仙市、南島原市

震度1＝平戸市、東彼杵町、長崎市、大村市、壱岐市

【熊本県】

震度5強＝産山村

震度5弱＝阿蘇市

震度4＝南小国町、高森町、南阿蘇村、菊池市、西原村

震度3＝小国町、熊本市東区、熊本市南区、熊本市北区、玉名市、山鹿市、宇土市、合志市、大津町、菊陽町、嘉島町、益城町、山都町、天草市

震度2＝熊本市中央区、熊本市西区、八代市、荒尾市、宇城市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、御船町、氷川町、上天草市、芦北町、人吉市、多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町

震度1＝甲佐町、水俣市、錦町、水上村、球磨村

【大分県】

震度5弱＝竹田市

震度3＝日田市、九重町、玖珠町、大分市、臼杵市、津久見市、由布市、佐伯市、豊後大野市

震度2＝別府市、日出町、中津市、宇佐市

震度1＝杵築市、豊後高田市、国東市、姫島村

【宮崎県】

震度3＝延岡市、美郷町、高千穂町

震度2＝日向市、西都市、高鍋町、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、日之影町、五ヶ瀬町、宮崎市、国富町、都城市、小林市、えびの市、三股町、高原町

震度1＝新富町、西米良村、日南市、串間市、綾町

【鹿児島県】

震度2＝鹿児島市、霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町、曽於市、肝付町

震度1＝阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、さつま町、長島町、鹿屋市