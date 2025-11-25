宮崎牛も“お出迎え” 前年覇者・桑木志帆が歓迎セレモニーで笑顔「連覇を目指して頑張りたい」
＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 事前情報◇25日◇宮崎カントリークラブ◇6543ヤード・パー72＞27日に開幕する大会を前に、前年覇者の桑木志帆が25日に宮崎入り。到着した宮崎ブーゲンビリア空港のオアシス広場で、歓迎セレモニーが行われた。
【写真】花束に宮崎牛まで贈呈！ 桑木志帆を“おもてなし”
空港に降り立つと、レイ、花束、そして記念品の宮崎牛が贈られ笑顔。インタビューでは「すごく気候も暖かくて、ひさしぶりに帰ってきたなと感じています」と話した。そして「限られた選手しか出られない、選ばれし者しか出られない価値のある大会ですので、連覇を目指して頑張りたいと思います」と、集まったファンに勝利を誓った。昨年は3勝と活躍を続けたが、今季はここまで未勝利。それでもトップ10入り15度で、メルセデス・ランキングは8位につける。「今年は、まだ優勝できてないので、優勝したい気持ちは強い」。今季中の通算4勝目ゲットのラストチャンスになるが、「最後まで楽しんで笑顔で終わりたい」という部分も大事にする。南国・宮崎での楽しみは「食べ物」で、それをパワーの源にする。「宮崎牛が一番好き(笑)。さきほど宮崎牛を頂いたので、とてもうれしいです」。大好物に加え“連覇”というお土産も手に、再びこの空港を飛び立ちたい。
