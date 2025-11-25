ELSEE、「一体感やコミュニケーションがライブの楽しみ」と自身のライブの魅力を力説

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ELSEEのライブはお客さんとの一体感を感じられるのが特徴。ライブでしか聴けない掛け声が楽しみ」（AKARI）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。11月は5人組ダンス＆ボーカルグループ・ELSEEから、AKARIとHINAが担当MCとして登場。

11月25日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、10月9日に配信リリースされたメジャーデビュー曲「Wondrous」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、現在放送中のTVアニメ『ワンダンス』のEDテーマにもなっているELSEEのメジャーデビュー曲『Wondrous』です」と、AKARIの曲紹介で番組をスタートしたこの日。

「この曲は今後、ライブでもバンバン披露していこうと思っているんですけれども、ELSEEのライブは、お客さんとの一体感を感じられることに特徴があると思っていて。掛け声ってやっぱライブでしか聴けないじゃん？ それが楽しみではありますね」とHINAがライブについて語ると、「しかもその掛け声っていうのが、ファンの方々が自ら作って下さって。それをライブの時に私たちにかけてくださっているのが、すごく嬉しいよね」とAKARIも同調。「そうやって良いコミュニケーションができている感じがしているし、それはELSEEのライブならではのことなんじゃないかなって思っています」と、HINAがELSEEのライブの魅力や楽しみ方を力説。

「ライブ後には毎回、フリーカードをお渡ししたり。たくさん喋れるわけではないんですけど、直接一人ひとりとコミュニケーションを取れる場があるので、これもELSEEならではのライブの楽しみなんじゃないかなって思います」と、ELSEEのライブのさらなる楽しみ方を話したAKARI。「みなさんが各々のかたちで、私たちと一言や二言ではあるんですけどコミュニケーションしていて。その短い時間で濃い時間を過ごせていることがすごく楽しみだし、毎回楽しいです」と語るHINAに、「毎回、みんなに個性を感じますよ！」とAKARIが笑った。

現在、リリースイベントを開催中のELSEE。「毎回、全力でパフォーマンスして、私たちのエネルギーやパッションをみなさんにお届けするので、遊びに来てくれたら嬉しいです」とリスナーに告げ、番組を締めた。

12月3日にCDリリースされる「Wondrous」は現在、各音楽サイトにて先行配信中。ELSEEの最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

■『誰だってNeed music』概要

11月25日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2025.10.9 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Wondrous」

2025.12.3 ON SALE

SINGLE「Wondrous」

ELSEE Major Debut Song／TVアニメ「ワンダンス」エンディング主題歌

