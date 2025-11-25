RKK

南阿蘇鉄道のホームページによりますと、午後6時1分に熊本県阿蘇地方で発生した地震の影響で、前線で運転を見合わせているということです。

線路点検が終了し、安全が確認され次第、運転を再開するということです。