ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【南阿蘇鉄道】運転見合わせ 線路点検が終わり次第再開

【南阿蘇鉄道】運転見合わせ 線路点検が終わり次第再開

2025年11月25日 18時57分 RKK熊本放送

写真拡大

南阿蘇鉄道のホームページによりますと、午後6時1分に熊本県阿蘇地方で発生した地震の影響で、前線で運転を見合わせているということです。

線路点検が終了し、安全が確認され次第、運転を再開するということです。