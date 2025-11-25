南九州の黒牛の肉質を競う大会が鹿児島市で開かれ、畜産家や農業高校に通う生徒が自慢の牛を出品しました。11月29日の「いい肉の日」を前に、お得な情報も聞いてきました。



鹿児島市で開かれた南九州の黒牛の肉質を競う大会は、食肉の加工・販売を手掛ける「カミチク」が毎年開催しています。今年は、40の生産者と県内4つの農業高校から計44頭の枝肉が出品されました。



（カミチク・上村昌平代表取締役社長）

「牛農家の腕の見せ所というか、技術の詰まった本当に素晴らしい牛が集まった。高校生たちが、プロフェッショナルの肥育農家の肉を見た中で、彼らにおいても気づきや人材の育成の場としても活用され、様々な形で活躍の場になれば」





審査では、肉の色や光沢、締まりなどがチェックされ、「農業生産法人のざき」が出品した黒牛がグランドチャンピオンに輝きました。（農業生産法人のざき・浦松輝人さん）「体調管理などをしっかりして育ててきました。本当に美味しいと言ってもらえたら、僕は嬉しい」高校生の部では、3年ぶりに鹿屋農業高校が金賞に選ばれました。（鹿屋農業高校畜産科2年・郷優輝さん）「自分たちで育ててきた牛が金賞を取れて、とてもいい結果になったので嬉しいです。美味しく食べてもらえたら嬉しいです。（どんなふうに食べてもらったら嬉しいですか？）やっぱり焼肉ですね」高校生の部で受賞した肉は、カミチクグループの直売所や、ECサイト「カミチクファーマーズマーケット」で販売される予定です。そして耳寄りな情報です。今度の土曜日、11月29日は「いい肉の日」です。カミチクが手がける日置市の「お肉の直売所 久多島」や「お肉の直売所 吹上」では、九州産黒毛和牛のステーキ（180グラム）が、100枚限定で1059円で販売されるということです。