Snow Manの目黒蓮が、自身のInstagramでブルガリのアンバサダー就任を報告。公開された写真では、ブランドの世界観と調和した洗練された姿を披露し、大きな話題を呼んでいる。

【画像】ジャケット×タートルにジュエリーを纏った目黒蓮／【動画】茶目っけたっぷりにインタビューに応える目黒蓮

■黒ジャケット×黒タートルにジュエリーをさりげなく。アンバサダーらしい気品が漂う目黒蓮

投稿では「この度 ブルガリのアンバサダーに就任することになりました！」と喜びを伝えつつ、

「自分を迎え入れてくれたブルガリファミリーの皆さまへ感謝するとともに、これからブルガリの世界を知って たくさんの方に共有できることがとにかく楽しみです」と気持ちをつづった。

最初のカットでは、濡れたような束感の前髪を目元に落とし、黒のタートルネックに黒のダブルジャケットという端正な装い。

ゴールドの時計やリングが控えめに輝き、鼻先に人差し指を添えるクールな仕草とともに、アンバサダーとしての存在感を放っている。

さらに、ステージ上でマイクを握る横顔、クリスマスツリー横で見せた柔らかな笑顔、椅子にラフに腰掛けた脚の長さが際立つショットなど、多彩な雰囲気のビジュアルが収められている。

■「ジュエリーは夢と人生に輝きを持たせてくれる存在」

投稿ではジュエリーへの自身の価値観にも言及。

「ジュエリーを身につけると所作も綺麗になるなと思ったんですよ。」

「いつもの自分より 上品になるというか 見ているだけでも背筋が伸びる感覚があって。」

続けて、ジュエリーを“身につける意味”についても深く語っている。

「特別な日に、何かの目標や夢を持ったたくさんの人が手に取れる日が来てほしい。」

「例え手に入れることがなかったとしても、夢を持って行動したり、その後の人生が彩られることに意味があるなと思ってます。ジュエリーはそういう夢と人生に輝きを持たせてくれる存在だなぁと！」

ファンからは「おめでとう」「最高にかっこいい」「ジュエリーに負けないくらい輝いてる」「美しい顔立ちにジュエリーが似合う」「笑顔が眩しい」「貴公子すぎる」「脚が長すぎる」「自慢の推し」など、称賛の声が寄せられている。

■メディアのインタビューに応じた目黒蓮

Snow Man

