グラビアアイドルやモデル、コスプレイヤーとして活動している日本在住のイギリス人、ジェマ・ルイーズが投稿したセクシーな姿でポーズを決める最新ショットに、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】“10kg減”が話題のジェマ・ルイーズの水着姿（複数カット）

「黒船天使」という異名を持ち、「リア・ディゾンの再来」として話題になったジェマ。5月21日にはデビューシングルをリリースするなど、活躍の場を広げている。

SNSでは、沖縄県や出身地のイギリスで撮影した水着ショットをはじめ、日光にある貸し切り温泉や福島県の山奥の秘湯を満喫する様子、さらにハロウィンコスプレなど、さまざまなセクシーショットを披露してきた。

スタイル際立つセクシーショットに絶賛の声

また、11月12日に投稿したInstagramでは「最近は10kg痩せた」と減量を報告し、メイド服を脱ぎスタイルがあらわになった写真を公開して話題になっていた。

24日はXを更新し、「おはようー」と一言つづり、おなかを見せたスタイル際立つセクシーショットを披露。この投稿には「可愛いパジャマでおはようございます！」「なんて見事なクビレ」「すごく綺麗なクビレだね！」「beautiful」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）