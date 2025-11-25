2026年1月6日よりAT-X 、TOKYO MX、BS11ほかにて放送開始！TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』メインビジュアル公開！
シリーズ累計200万部突破、氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす大人気異世界BL「異世界の沙汰は社畜次第」。本作は、聖女召喚に巻き込まれた三十路手前のサラリーマン・近藤誠一郎（CV.伊東健人）が、転移先の異世界ロマーニ王国でも経理課で働くことになり、氷の貴公子・アレシュ（CV.前野智昭）らと出会っていく様子が描かれている、異世界×仕事×BLといった異色の組み合わせが生み出す新感覚ファンタジー物語。
2026年1月にTVアニメの放送を控えた本作より、メインビジュアルが公開された。メインビジュアルには王宮での誠一郎とアレシュの姿が描かれている。
また、追加キャスト3名が発表されました。シーロ役には、アーティストMORISAKI WINとしてED主題歌の歌唱も決まっている森崎ウィン、オルジフ役に興津和幸、セリオ役に井澤詩織が決定。さらに、2026年1月6日（火）よりAT-X 、TOKYO MX、BS11ほかにて放送開始が決定した。
●作品情報
TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』
2026年1月6日（火）よりAT-X 、TOKYO MX、BS11ほかにて放送開始！
各配信サイトでも順次配信予定！
AT-X 毎週火曜 23：00〜 ※リピート放送 毎週木曜11：00〜／毎週月曜17：00〜
TOKYO MX 毎週火曜 24：30〜
BS11 毎週火曜 24：30〜
サンテレビ 毎週火曜 24：30〜
KBS京都 毎週火曜 24：30
※放送日は変更となる可能性があります。
【STAFF】
原作：八月 八（KADOKAWA刊）
原作イラスト：大橋キッカ
監督：石平信司
助監督：山田 晃
シリーズ構成：中村能子
キャラクターデザイン：藤井まき
美術監督：黛 昌樹
色彩設計：桂木今里
撮影監督：下崎 昭
編集：白石あかね
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
録音：鶴巻慶典
音響制作：サウンドチーム・ドンファン
音楽：大橋 恵
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：スタジオディーン
製作：「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会
【CAST】
近藤誠一郎：伊東健人
アレシュ・インドラーク：前野智昭
ノルベルト：山下誠一郎
カミル：東地宏樹
ユーリウス：山口智広
白石優愛：鎌倉有那
イスト：虎島貴明
シーロ：森崎ウィン
オルジフ：興津和幸
セリオ：井澤詩織
シーグヴォルド：小野友樹
＜イントロダクション＞
三十路目前のサラリーマン・近藤誠一郎は、ある日、聖女召喚に巻き込まれて異世界のロマーニ王国に転移してしまう。昼夜を問わず働き続け社畜根性が染みついていた誠一郎は、異世界でも仕事を要求し、王宮の経理課で働くことに。
経理課の立て直しを進める忙しい日々のなか、誠一郎が手に入れたのは『疲れが吹っ飛ぶ栄養剤』。栄養剤のおかげで、元からあった体調不良も疲労もなくなり感激するが、異世界の魔素耐性のない誠一郎は副作用のせいで命の危機に！
助かるためには、魔力のある人に「魔力を馴染ませてもらう」必要があり、誠一郎は『氷の貴公子』と呼ばれる第三騎士団団長アレシュに身をゆだねることになるが――
©2026 八月八・大橋キッカ/KADOKAWA/「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会
関連リンク
TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』公式サイト
https://iseshachi.com