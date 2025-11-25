TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』、第8話劇中歌 「エレジー」配信開始！
ANIPLEX×Sony MusicによるオリジナルTVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』（シーヴィス ザ サウンド オブ ヒーローズ）、10月5日（日）よりフジテレビほかにて放送中！
この度、23日放送となった第8話「祭りの後の光と闇と」にて使用された、劇中歌「エレジー」の配信が開始、そしてリリックビデオも公開された。
JUNEの念願のボーカル曲であり、弟を想い歌った「エレジー」を、アニメと共に楽しんでほしい。
●配信情報
第8話劇中歌
「エレジー」
作詞：上坂梨紗
作曲・編曲:宮崎諒-amazuti-
配信リンクはこちら
https://SI-VIS.lnk.to/Elegy
●リリース情報
「So Far Away / FRIENDS ＆ SMILE」
12月24日発売
【初回生産限定盤（CD＋BD）】
価格：￥2,800（税込）
【通常盤（CD）】
価格：￥2,000（税込）
＜CD＞
第1クールOPテーマ「So Far Away」・EDテーマ「FRIENDS & SMILE」
それぞれの楽曲のアナザーバージョンも収録！
＜Blu-ray＞
01 TVアニメ「SI-VIS: The Sound of Heroes」ノンクレジットオープニング
02 TVアニメ「SI-VIS: The Sound of Heroes」ノンクレジットエンディング
予約URL
https://si-vis.lnk.to/1224SG
1st Season Diegetic Songs ALBUM
『PARA-BELLUM』
12月24日発売
価格：￥2,800（税込）
劇中アーティスト「SI-VIS」が歌う、第1クール劇中歌を収録！
さらにボーナストラックとして、第1クール放送前に配信された「Braver Dreamer（YOSUKE MAIN VOCAL ver.）」も収録！
予約URL
https://si-vis.lnk.to/1224miniAL
●作品情報
TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』
2025年10月5日(日)より毎週日曜朝9時30分より
フジテレビほかにて連続２クール放送
フジテレビ／関西テレビ／東海テレビ／テレビ西日本／仙台放送／テレビ静岡／
北海道文化放送／テレビ新広島／福島テレビ／長野放送／石川テレビ／岡山放送／
テレビ愛媛／高知さんさんテレビ／サガテレビTKUテレビ熊本／鹿児島テレビ
2025年10月11日より毎週土曜朝5:20~
富山テレビ
2025年10月18日より毎週土曜朝5:30~
新潟総合テレビ
2025年10月19日より毎週日曜24:55~
福井テレビ
配信情報
2025年10月7日（火）正午より各配信プラットフォームにて順次配信予定。
ABEMA／Prime Video／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／DMMTV／FOD／Hulu／lemino／NETFLIX／U-NEXT／アニメ放題／アニメタイムズ／バンダイチャンネル／Tver／Anime Festa／ニコニコチャンネル／ニコニコ生放送／J:COM STREAM／TELASA／milplus
【スタッフ】
監督：吉田大輔
シリーズ構成・脚本：丸戸史明
キャラクター原案：左
キャラクターデザイン：大槻菜穂、藤井奈美
サブキャラクターデザイン：高橋美香、山中正博
モンスターデザイン：尾之上知久
総作画監督：大東百合恵
アクション作画監督：平山貴章
美術監督：牧野孝雄
色彩設計：堀川佳典
撮影監督：三上颯太
CGディレクター：高橋将人
編集：神宮司由美
音響監督：名倉 靖
音楽：睦月周平
アニメーション制作：スタジオヴォルン
主題歌
第1クールオープニング・テーマ：「So Far Away」SI-VIS
第1クールエンディング・テーマ：「FRIENDS ＆ SMILE」SI-VIS
【キャスト】
キョウヤ：古屋亜南
凪：石見舞菜香
セイレーン：佐倉綾音
μ（ミュー）：鬼頭明里
ソウジ：島粼信長
JUNE（ジューン）：斉藤壮馬
YOSUKE：浪川大輔
神里泪：河瀬茉希
三枝聖那：高垣彩陽
アーティスト
キョウヤ starring 馬越琢己 from SI-VIS
セイレーン starring IZUMI from SI-VIS
μ starring 月乃 from SI-VIS
ソウジ starring 鮫々 from SI-VIS
JUNE starring ふるーり from SI-VIS
YOSUKE starring Taisho from SI-VIS
＜ストーリー＞
圧倒的人気を誇る音楽ユニット「SI-VIS」。そのリーダー・YOSUKEに憧れてオーディションを受けるため上京した主人公・キョウヤは、初めて訪れた渋谷の街で不思議な少女・凪に出会い、「SI-VIS」の新曲プロモーションの世界に誘われる。
そこで目にしたのは、世界を壊す謎の現象ミラージュに立ち向かうという、「SI-VIS」の真実の姿だった。
表向きはアーティストとしてライブ活動をする「SI-VIS」は、地球を守るために戦うヒーローでもあった。ミラージュを食い止めることができなければ、その地域は存在ごと消滅してしまう――世界の恐ろしい真実を知ったキョウヤは、「SI-VIS」の一員として命を懸けて戦うことになるが……。
©2025 ハルモニアエンタテインメント
関連リンク
TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』公式サイト
https://si-vis.live/