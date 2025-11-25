井端監督 WBC参加表明の大谷翔平に「非常に大きな楽しみが増えた」 連覇に向けて『ワクワクするチーム』を目指す



井端弘和監（c）SANKEI

侍ジャパンの井端弘和監督(50)が25日、来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に参加表明したドジャース・大谷翔平投手(31)について、NPBエンタープライズを通してコメントを発表した。

「大谷選手が日本代表のために、再び共に戦ってくれることをうれしく思いますし、日本でまた大谷選手のプレーが見られることは、ファンの皆さんにとって非常に大きな楽しみが増えたと思います。

WBC大会連覇に向けて、日本の野球ファンの皆さんがワクワクするようなチーム作りに努めて参ります。発表の日まで楽しみに待っていてください」。

大谷は前回大会では「投打二刀流」としてチームを支え、打者としては打率.435、1本塁打、8打点、投手としては2試合に先発して2勝を挙げている。

米国との決勝では1点差の9回にセーブをマークして、日本を世界一に導きMVPにも選出された。

現時点で大谷以外のメジャーリーガーの出場は未定。投手では、山本、佐々木(ともにドジャース)、千賀(メッツ)、菊池(エンゼルス)、菅野(オリオールズFA)、松井(パドレス)

野手では鈴木(カブス)、吉田(レッドソックス)らの動向に注目が集まるが、メジャーにポスティング移籍を目指す村上(ヤクルト)、岡本(巨人)、今井(西武)からも目が離せない。

「井端ジャパン」が目指すWBC連覇は、メジャーリーガーの参戦がカギを握ることになりそうだ。

テレ東リアライブ編集部

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ド軍ロバーツ監督「ショウヘイは地球上で最高の選手だ。ボンズは私が見た中で最高の打者だったがこの時代においてはショウヘイかジャッジだろう」

「史上最高の試合の一つだった」延長18回の死闘を制した指揮官が語る大谷翔平への究極のリスペクト