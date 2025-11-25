Nissy（西島隆弘）自身2度目の全国6大ドームツアーのライブ音源発売！ライブ＆ドキュメンタリー映画の公開も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Nissy（西島隆弘）が、11月27日にライブ音源『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』を配信リリースする。

■“Nissy Entertainment”の最高到達点

2013年にセルフプロデュースによりソロ活動を開始し、2023年に10周年を迎えたNissy。10周年のファイナルとして開催された『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』は、自身2度目の全国6大ドームツアー。ソロアーティストとして初となった。

2019年に日本人男性ソロアーティスト史上最年少で即完を果たし4大ドームツアーを完走、2022年にはソロアーティストとして史上2人目となる全国6大ドームツアーを全公演ソールドアウトで終幕など、次々と快挙を成し遂げてきたNissyが、自身で「“Nissy Entertainment”の最高到達点」と表現した今回のツアーのライブ音源が満を持して配信リリースされる。

10周年のファイナルを飾る珠玉のセットリストから、ライブ本編で披露されたバラエティ豊かな全16曲を収録。会場の熱気をそのまま閉じ込めたライブ音源を、ぜひチェックしよう。

さらに、同ツアーが映画化。ライブ映画『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR “The Movie”』とドキュメンタリー映画『Nissy -Documentary Movie- “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』の2作品が12月23日から劇場公開されることが決定。

ポスタービジュアル、予告映像、入場者プレゼント、チケット情報が一挙解禁となった。また、公開初日には2作品の舞台挨拶も実施もされ、舞台挨拶の模様は全国の映画館へ生中継される。詳細は映画の公式サイトで。

■リリース情報

2025.11.27 ON SALE

DIGITAL ALBUM 『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』

■映画情報

『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR “The Movie”』

12月23日（火）より全国公開

『Nissy -Documentary Movie- “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』

12月23日（火）より全国公開

■関連リンク

ライブ＆ドキュメンタリー映画公式サイト

https://liveviewing.jp/nissy-entertainment_movie/

Nissy（西島隆弘）OFFICIAL SITE

https://nissy.jp/

■ライブ＆ドキュメンタリー映画のポスタービジュアル

■ライブ＆ドキュメンタリー映画の入場者プレゼント画像