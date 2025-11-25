フジ、今年のクリスマスイブは『さんまの向上委員会』生放送へ
フジテレビは25日、年末年始に放送する特番のタイムスケジュールを発表。例年、クリスマスイブの深夜に放送されていた「明石家サンタ史上最大のクリスマスプレゼントショー」に代わり、今年は『さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送SP』が放送されることが明らかになった。
【写真】大胆な肩出しドレス姿を披露した八木亜希子
同局の発表によると、例年『明石家サンタ』を放送してきた24日深夜枠（深0：25〜2：25）には『向上委員会』のクリスマス生放送SPが予定され、恒例の「向上委員会」メンバーに加え、スペシャルゲストも登場すると告知されている。
『明石家サンタ』は1990年12月24日に初放送し、20年以上、単発スペシャル番組として放送している同局を代表するバラエティー番組のひとつ。番組では、事前にはがき、または当日に電話で視聴者から“今年一年間に身の回りで起こった寂しい話”を募集。さんまと八木が投稿者本人に電話をかけて直接トークをし、それぞれの不幸レベルに応じて真心のこもったプレゼントを進呈する。
