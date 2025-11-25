Hi-STANDARDの「Our Song」MVが公開に シンプルな映像で伝える3人の人間性＆生き様
Hi-STANDARDの新曲「Our Song」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。同作は、26日に発売される新作『Screaming Newborn Baby』に収録されており、全国117店舗のCDショップで先行試聴が実施されたことでも話題となっていた楽曲だ。
【動画】アツい…！Hi-STANDARD「Our Song」ミュージックビデオ
「Our Song」は、Hi-STANDARDがこれまで積み重ねてきた“絆”と“仲間”というテーマを、現在の視点からストレートに描き出したナンバー。転んでも立ち上がり、もがきながらも前を向いてきたバンドの生き方を、そのままサウンドに投影している。
楽曲が訴えるのは、「それでも、また歩き出せる」という希望。かつてHi-STANDARDの音楽とともに青春を過ごした世代の多くは、今では家庭や仕事を抱える立場にある。そうした中、ふと立ち止まり、迷いそうになる瞬間もあるだろう。幾多の困難を乗り越えてきたHi-STANDARDだからこそ発せられるメッセージには、いっそうの説得力がある。
ミュージックビデオの監督を務めたのは、東京とロサンゼルスを拠点に活動する映像ディレクター・Pennacky。映像はHi-STANDARDの真骨頂ともいえる演奏シーンを中心に構成され、複雑な演出や装飾を排したシンプルな撮影を通して、バンドを構成する3人の人間性や生き様がにじみ出るような作品となっている。
【動画】アツい…！Hi-STANDARD「Our Song」ミュージックビデオ
「Our Song」は、Hi-STANDARDがこれまで積み重ねてきた“絆”と“仲間”というテーマを、現在の視点からストレートに描き出したナンバー。転んでも立ち上がり、もがきながらも前を向いてきたバンドの生き方を、そのままサウンドに投影している。
ミュージックビデオの監督を務めたのは、東京とロサンゼルスを拠点に活動する映像ディレクター・Pennacky。映像はHi-STANDARDの真骨頂ともいえる演奏シーンを中心に構成され、複雑な演出や装飾を排したシンプルな撮影を通して、バンドを構成する3人の人間性や生き様がにじみ出るような作品となっている。