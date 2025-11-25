上戸彩＆松岡昌宏、うどんでギネス世界記録を達成 香川・丸亀市内…うどんすする音が響き渡る 総勢315人
俳優・上戸彩、松岡昌宏が、香川県丸亀市内各所で11月21〜22日に初開催された『丸亀うどん祭り2025』（主催：丸亀市、トリドールホールディングス、丸亀製麺）に登場した。
【写真多数】上戸彩＆松岡昌宏が参加の『丸亀うどん祭り』“うどん”くす玉で開幕→うどんすすりまくりの様子
『丸亀うどん祭り』は、丸亀市市制20周年＆丸亀製麺創業25周年の記念すべき節目に、讃岐うどんの原点と進化を五感で感じてもらうため、丸亀製麺と香川県丸亀市、日本うどん協会など多くの関連団体が協力し合い共に創りあげた一大プロジェクト。
開催初日となった21日は、丸亀城内芝生広場を中心に、開会式や「ギネス世界記録 最大のうどん試食イベント」「丸亀食いっプリ！グランプリ！」など多数のプログラムを実施。平日にもかかわらず、開会式には2000人以上の行列ができた。
丸亀製麺 ブランドアンバサダーの上戸やスペシャルゲストの松岡も駆けつけた。
丸亀市の松永恭二市長は「うどんの香りを、丸亀市の魅力を、存分に楽しんでいただきたい」とあいさつ。トリドールホールディングスの粟田貴也代表取締役社長兼CEOは「丸亀市市制20周年、丸亀製麺創業25周年を迎える特別な年に、讃岐うどんの聖地である香川県の丸亀市でイベントを開催できて感謝しています」、丸亀製麺の山口寛代表取締役社長は「世界にも日本にも丸亀製麺の魅力を伝えていきたい」と語った。そして、上戸が「丸亀うどん祭り2025開幕です！」と宣言し、“うどん”くす玉が弾けた。
開会式の熱狂が冷め止まぬまま、3種類以上の異なる「うどんメニュー」をテイスティングした人数に基づくギネス世界記録への挑戦がスタート。丸亀製麺の『ぶっかけうどん』『甘口トマたまカレーうどん』、日本うどん協会による『醤油うどん』を合わせた3種の“打ち立て”の試食に、丸亀市内にある大手前丸亀中学校と藤井中学校の生徒、丸亀市の職員や市民など総勢315人が臨んだ。
上戸と松岡の「ギネス世界記録達成するぞ！」の掛け声で会場は熱気に包まれ、実食がスタート。一斉にうどんをすする音が丸亀城内芝生広場全体に響きわたった。順調に食べ進めていき、認定員によるチャレンジの審査。審査中には上戸・松岡への質問コーナーも実施された。
そして、審査を終えた認定員から「315名が参加の最大のうどん試食イベント」としてギネス世界記録に無事認定され、会場の盛り上がりは最高潮。歓声と拍手が起きた。
■ギネス世界記録 認定内容
記録タイトル：「最大のうどん試食イベント / Largest udon tasting event」
記録達成日：2025年11月21日（金）
