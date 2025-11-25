お笑いタレントのバカリズムが２０２７年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説の脚本を手掛けることを決定し、歓喜の声が多数寄せられている。

バカリズムは２５日、自身のインスタグラムを更新し「２０２７年のＮＨＫの朝ドラを書くことになりました。」と発表。「タイトルは『巡るスワン』で、主演は森田望智さんです」と明かし、女優・森田望智と満面の笑みでタイトルを指さす２ショットを公開した。

続けて「長野県の警察署の生活安全課で働く女性警察官の日常を淡々と描いた、警察ドラマ史上最も何も起こらないドラマになると思います。来年の年明けくらいから書き始めます」と記した。

この投稿にはファンから「ああああああ朝ドラ？！？！」「バカリズムさんのドラマが大好きで、朝ドラも大好きなのですごく楽しみです」「楽しみで仕方ない」「とうとう朝ドラ」「朝から何も起こらない朝ドラとか最高すぎる！絶対見る」「発表になった時は『ヤッター！』って叫んでしまいました」「体に気をつけて執筆してくださいねー」といったコメントが寄せられている。