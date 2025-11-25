自身の70歳の誕生日となった10月18日と、19日の2日間、日本武道館でメモリアルライブ『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』を開催した郷ひろみ。

1日で35曲を歌いきる計3時間のライブを2日連続でこなし、若々しさを見せつけた郷が、運転免許証の返納を検討していることを告白し、話題となっている。

「郷さんは、24日の『ぽかぽか』（フジテレビ系）にゲスト出演。番組恒例の企画“ぽいぽいトーク”で、伊集院光さんの『あまりに若々しいので、シニア料金で入ろうとするとチェックされるっぽい』というコメントを笑って否定した一方で、『高齢者の免許証の届けが来ましたよ』と発言。

70歳以上に義務付けられている高齢者講習で適性検査を受けたところ、『運転うまいですよねぇ』と言われたとしながらも、『でも僕はもう、次（の更新）はもういいかなと思って、返納しようかなというふうには考えてます』として、免許返納をする意向があることを明かしました」（芸能記者）

まさかの「返納」発言に、X上では、

《多分同じ年代よりずっと身体能力高そうだけどその彼ですら高齢者運転はリスクがあるって認識してるんだね 逆にどう見てもヨボヨボなのに絶対運転をやめない人達への模範となると思う》

《まだまだ同世代の人たちよりよっぽど元気なのに、こういう発信をしてくれるのは素敵だな。かっこいい》

《ダブルクラッチでレオーネ操ったり80カローラのCMキャラ務めてたり刑事貴族でZ20ソアラを操ったりダイハツYRVの CMキャラ務めてたりとクルマ関係でもいろいろイメージ作った郷ひろみさんが免許返納を検討とは…》

と、驚きと称賛の声が相次いでいる。

「郷さん本人も、自分の運転技術には自信を持っていたようで、2023年6月に『ぽかぽか』に出演した際には、運転について『確実にうまい』と発言。『僕はどっちかというと、わからないうちに発進して、わからないうちに止まるっていうタイプ。乗ってる人に不快感を与えない』と、制動技術を自慢していました。

また、その際の番組内で『ガルウイングの車に乗っているっぽい』という質問には『×』を掲げ、『クルマは、そんなにマニアックじゃないんですよ。スポーツカーというのは、髪の毛が白くなってから、70歳過ぎてから似合うんじゃないって僕は思っている』と発言。その上で、『でも、70歳すぎたら免許、返納しようかなって。すごく微妙なところなんですよ』と3年後には免許を返納する可能性を示唆していました。

そう考えると、今回の免許返納を検討しているという発言は、3年前からブレていないことになりますね」（同前）

10月26日放送の『情熱大陸』（TBS系）で、郷がコンサートのバックステージでスマホにメモを打ち込む様子が放送され、テレビに映った「大きなスマホの文字」が話題となった。

「デビューからおよそ半世紀、見た目がほぼ変わらない“永遠のアイドル”郷さんですが、ふと覗かせた年齢を感じさせる一面に《スマホ文字、めっちゃデカくて親近感爆発!》などと、ギャップに萌えたという声が多く寄せられました。免許返納にしろ、スマホの文字にしろ、郷さん本人は自身の年齢を冷静に受け止めているのでしょう。

長年“アイドル”として活動してきた人は、どうしても“老い”からは目をそむけたくなるものです。しかし郷さんはさらりと認めている。誰しも見習いたい姿勢ですよね」（芸能ジャーナリスト）

郷が主語なら、免許返納すらカッコいい。