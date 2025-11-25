大物夫婦のオフすぎる写真が、世間を騒がせている。

11月24日、歌手のさだまさしがInstagramを更新。現在、コンサートツアー『さだまさしコンサートツアー2025 生命の樹〜Tree of Life〜』を開催中のさだの楽屋を、終演後に訪れたのは、東山紀之と木村佳乃夫妻だった。

「さださんは、東山夫妻との笑顔のスリーショットを投稿し、《東山夫妻と 久しぶりに会えて嬉しかった〜》とつづりました。かねてから、交友があったようです。さださんを前に笑顔を見せた東山さんと木村さんですが、その姿はいつもテレビで見るものとはかなり違っており、驚きのコメントが多く書き込まれています。

というのも、木村さんはほぼすっぴんの様子で、メガネをかけたラフなスタイル。東山さんは、かつてよりも少しふっくらした印象を受けました。いかにも“オフ”といった姿だけに、さださんとの仲のよさがうかがえます」（スポーツ紙記者）

Instagramには11月25日18時の時点で170以上のコメントが寄せられているが《佳乃さんと素敵な時間を過ごされたようで、うれしいです》《ご夫婦の雰囲気が、NICEですね》などと、夫婦のプライベートの様子にほほえましさを感じる声が多いようだ。

2008年3月の舞台『さらば、わが愛 覇王別姫』での共演を機に交際をスタートさせた2人は、2009年11月に熱愛が発覚、お互いの所属事務所を通じて交際宣言をした。約2年半の交際期間を経て、2020年10月に結婚している。

「2011年11月に第1子、2013年5月に第2子をもうけています。2025年で結婚15周年を迎えた2人ですが、夫婦関係は良好なようです。2023年、東山さんが芸能界を引退するまでは、メディアで『おしどり夫婦』として取り上げられることも多く、テレビ番組でも夫婦生活などを明かしていました。

当時、旧ジャニーズ事務所のタレントが結婚生活などについて語ることはまれでしたが、2013年10月の『おしゃれイズム』（日本テレビ系）に東山さんがゲスト出演した際には、育児について語り、おむつ替えや夜泣きをあやすなど『できることはなるべくやっています』と、父親としての素顔をのぞかせていました。木村さんも2021年5月放送の『バナナサンド』（TBS系）に出演した際に『すごく静かで、すごい足音がしない』『料理しててパッと気配感じると、（東山が）もう歩いてて、いつも“うわぁ”ってなる』と、東山さんの家庭での顔を明かしていました。

東山さんの芸能界引退後は、夫妻で過ごす時間も増えたようで、2024年9月には米カリフォルニア州・アナハイムでおこなわれたドジャーズ対エンゼルスの試合をバックネット裏で観戦し、その様子が中継に映り込んだため、話題になりました。

故・ジャニー喜多川氏の性加害問題を受けて『旧ジャニーズ事務所』が解体され、被害者の補償事業を担う『SMILE- UP.』の社長となった東山さんは、このタイミングで芸能界引退を表明しましたが、補償事業が一段落ついたという報道もあり、東山さんの芸能界復帰がささやかれています」（芸能記者）

もし復帰がかなえば、夫婦共演もいつか、見てみたい!