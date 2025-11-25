若槻千夏「眉なし」笑顔ショット公開「親近感ある」「すっぴんみたい」と注目
【モデルプレス＝2025/11/25】タレントの若槻千夏が11月24日、自身のInstagramを更新。家族旅行の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳美人タレント、印象ガラリ驚きのプラベショット
若槻は「大切な記念日だったので家族で熱海旅行へ行ってきました」とつづり、家族旅行の写真を複数枚投稿。「朝焼け見たくて早起き風呂（そんな事より眉なし）」と宿泊施設の入浴施設前で撮影した写真では、眉なしのあどけない表情でピースポーズをする若槻の姿を披露している。
この投稿には「雰囲気が柔らかい」「すっぴんみたい」「印象変わる」「親近感ある」「自然体で可愛い」「透明感がすごい」などの反響が寄せられている。
若槻は、2012年に一般男性と結婚し、2012年6月に第1子となる女児を、2017年4月に第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆若槻千夏、家族旅行ショットを公開
◆若槻千夏の投稿に反響
