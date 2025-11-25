INIが愛を叫ぶ！初ウィンターシングル収録曲「U MINE」のパフォーマンスビデオ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIが新曲「U MINE」のパフォーマンスビデオを公開した。

■MINIを“雪だるま”に見立てて好きでたまらない気持ちを伝える

「U MINE」は、INIが11月19日にリリースしたウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」の収録曲。相手に対する愛を世の中に叫ぶように表現するメロディが印象的なポップダンス曲で、メンバーの許豊凡が作詞に参加している。

今階公開されたPVでは、MINI（ファンの呼称）を“雪だるま”に見立て、好きでたまらない気持ちを抱え伝えにいくために奮闘するINIの姿がコミカルに描かれている。ひと冬を終え、溶けて消えてしまう雪だるまを愛おしそうに眺める姿は、儚さとどこか愛おしい執着を感じさせる。

また、サビの口元に手を添え愛を叫ぶ振り付けも印象的で、突き抜けるようなハイトーンが特徴的な本楽曲にもマッチしており、 INIのボーカル力をより際立たせるコレオに仕上がっている。

さらに、フィルムトーンで仕上げられた映像が冬特有の静けさと温もりをよりいっそう引き立てる。

