Image:Amazon.co.jp

¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£

Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë0»þ¤«¤é12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£

¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¹ç·×10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢100,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅöÁª¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª

¸½ºß¡¢Í½ÌóÈÎÇäÃæ¤ÇUSB-C¥³¡¼¥É¥ê¡¼¥ë°ìÂÎ·¿¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖNovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL¡×¤ä3¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¤ÇÊ£¿ôµ¡´ï¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤­¤ë¡ÖNovaPort TRIO II 67W 2C1A¡×¤Ê¤É¡¢CIO¡Ê¥·¡¼¥¢¥¤¥ª¡¼¡Ë¤Î½¼ÅÅ´ï¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

´¬¼è¤ê¼°USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÊØÍø¡£CIO¤Î¡ÖNovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL¡×¤¬»öÁ°Í½Ìó¤Ç¤ªÆÀ

CIO NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL (¥Û¥ï¥¤¥È) 65cm USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ ´¬¼è¤ê¼° PD µÞÂ®½¼ÅÅ´ï 2ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ [NovaIntelligence NovaEngineÅëºÜ] AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼ Type-C iPhone 17 / Air / 16 / 15 Android Galaxy Macbook iPad¸þ¤± ¥Î¡¼¥ÈPC
3,980±ß
¡Ê17¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
CIO NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL (¥Ö¥é¥Ã¥¯) 65cm USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ ´¬¼è¤ê¼° PD µÞÂ®½¼ÅÅ´ï 2ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ [NovaIntelligence NovaEngineÅëºÜ] AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼ Type-C iPhone 17 Air 16 15 Android Galaxy Macbook iPad¸þ¤± ¥Î¡¼¥ÈPC
3,980±ß
¡Ê17¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR

ºÇÂç100W½ÐÎÏ¤Ç¥Î¡¼¥ÈPC¤Î½¼ÅÅ¤â²÷Å¬¡£¡ÖNovaPort SOLO II 100W1C¡×¤¬4,780±ß¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ

CIO NovaPort SOLO II 100W USB-C ¡ß1 PD ¹â½ÐÎÏ µÞÂ® ½¼ÅÅ´ï type-C ¡ÚÀ¤³¦ºÇ¾®µé CIOÆÈ¼«µ»½Ñ NovaSafety2.0ÅëºÜ¡¦Æ°ºî»þ ºÇÂç65W¡Û¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó MacBook Pro µÞÂ®½¼ÅÅ´ï iPhone 15 16 Android (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
4,780±ß
¡Ê20¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
CIO NovaPort SOLO II 100W USB-C ¡ß1 PD ¹â½ÐÎÏ µÞÂ® ½¼ÅÅ´ï type-C ¡ÚÀ¤³¦ºÇ¾®µé CIOÆÈ¼«µ»½Ñ NovaSafety2.0ÅëºÜ¡¦Æ°ºî»þ ºÇÂç65W¡Û¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó MacBook Pro µÞÂ®½¼ÅÅ´ï iPhone 15 16 Android (¥Û¥ï¥¤¥È)
4,780±ß
¡Ê20¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR

°µÅÝÅª¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤ÈÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥×¥é¥°¤òºÎÍÑ¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¡ÖNovaPort SOLO II 65W¡×¤¬21¡ó¥ª¥Õ

CIO NovaPort SOLO­¶ 65W USB-CµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡ÚÀ¤³¦ºÇ¾®µé / NovaSafety2.0ÅëºÜ¡¦Æ°ºî»þ ºÇÂç55W¡ÛÃ±¥Ý¡¼¥È PDÂÐ±þ AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼ ¥Î¡¼¥ÈPC/iPhone 17 / 16 / 15 / Android/MacBook/iPad¸þ¤± (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
3,480±ß
¡Ê21¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR

¼«Æ°ÅÅÎÏÄ´À°¤ä²¹ÅÙ´ÉÍý¤Ê¤É°ÂÁ´ÂÐºö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª ¡ÖNovaPort DUO II 45W2C¡×¤¬3,280±ß

CIO NovaPort DUO­¶ 45W USB-C 2¥Ý¡¼¥È PD µÞÂ®½¼ÅÅ´ï [À¤³¦ºÇ¾®µé NovaIntelligence NovaEngineÅëºÜ] AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼ Type-C iPhone 17 / Air / 16 / 15 Android Galaxy Macbook iPad¸þ¤± ¥Î¡¼¥ÈPC (¥Û¥ï¥¤¥È)
3,280±ß
¡Ê25¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
CIO NovaPort DUO­¶ 45W USB-C 2¥Ý¡¼¥È PD µÞÂ®½¼ÅÅ´ï [À¤³¦ºÇ¾®µé NovaIntelligence NovaEngineÅëºÜ] AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼ Type-C iPhone 17 / Air / 16 / 15 Android Galaxy Macbook iPad¸þ¤± ¥Î¡¼¥ÈPC (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
3,280±ß
¡Ê25¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR

3¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤¬ÇË³Ê¤Î°Â¤µ¡£¡ÖNovaPort TRIO II 67W 2C1A¡×¡ÖNovaPort TRIO II 67W 3C¡×¤¬40¡ó¥ª¥Õ

CIO NovaPort TRIO­¶ 65W USB-C ¡ß2+A µÞÂ®½¼ÅÅ´ï [À¤³¦ºÇ¾®µé NovaIntelligence NovaEngineÅëºÜ] AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼ 3¥Ý¡¼¥È 2C1A USB type-C¡ß2 + type-A ¥Î¡¼¥ÈPC ½¼ÅÅ´ï ¥³¥ó¥»¥ó¥È PD iPhone 17 / Air / 16 / 15 Android Galaxy Macbook iPad¸þ¤± (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
3,980±ß
¡Ê40¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
CIO NovaPort TRIO­¶ 65W µÞÂ®½¼ÅÅ´ï PD [À¤³¦ºÇ¾®µé CIOÆÈ¼«µ»½Ñ NovaIntelligence NovaEngineÅëºÜ] 3¥Ý¡¼¥È USB-C¡ß3 AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼ ¥³¥ó¥»¥ó¥È ·ÚÎÌ iPhone 17 / Air / 16 / 15 Android Galaxy Macbook iPad ¥Î¡¼¥ÈPC (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
3,980±ß
¡Ê40¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR

¡ä¡äCIO¤Î¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é

¤Ê¤ª¡¢¾åµ­¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯11·î25Æü17»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ä¡ä¾¦ÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤é¼«Æ°¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª ÀáÌóÊØÍøµ¡Ç½¡ÖPLUG Wishlist¡×ÌµÎÁ¤À¤è

¡ä¡äKindleËÜ200Ëüºý°Ê¾å¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ë¡ÖKindle Unlimited¡×¤â½é¤á¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï3¥ö·î´Ö99±ß¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è

µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¤¹¤ë¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡ª ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë³«»Ï»þ¤Ë¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£

¡ä¡ä¥¦¥©¥Ã¥Á¥ê¥¹¥È¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

Source:¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×