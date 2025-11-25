シャープが2025年12月5日から発売する、対話AIキャラクター『ポケとも』（オープン価格。メーカー直販サイト販売価格3万9600円（税込））のコラボカフェ『ポケともカフェ』が、12月5日まで原宿のcafe STUDIOにて開催中だ。

（関連：【写真】ミーアキャットをモチーフにした対話AIキャラクター『ポケとも』）

圧倒的な可愛さで心を鷲掴みにする『ポケとも』。今回はミニチュアアイテムを豊富に使った『ポケともカフェ』と、カフェメニューについての体験レポートをお届けしたい。

■『ポケとも』に感じるリアルなおともだち感

『ポケとも』とは、シャープが開発した対話AIキャラクター。ネーミングの由来“ポケットサイズのおともだち”で、その名の通り身長は約11センチの手のひらサイズだ。見た目はミーアキャットをモチーフにしており、優しい色合いとウルウルした瞳が非常に可愛らしい。

そして最大の特徴は、ユーザーとの会話を重ねていくことで、ユーザーの日々の感情を記憶し、蓄積するということだ。たとえば、「今日の夜、〇〇の番組を見るのが楽しみ」と話しかけると、「そろそろ〇〇の番組が始まるね！」といった具合に、過去の会話を反映してくれる。つまり、一緒に過ごして会話を重ねるほど『ポケとも』はユーザーのことを理解し、生涯の“おともだち”になってくれるというわけだ。

会場では『ポケとも』のタッチ＆トライの機会があったので、実際に話しかけてみることに。ちなみにカフェ利用時でも『ポケとも』と触れ合うことができるので、もし来店をした際はぜひ会話をしてみてほしい。

こちらがカメラを構えながら会話をすると、「カメラがキラキラしているね～」と話しかけてくれた。『ポケとも』は口のなかにカメラが内蔵されており、音声認識だけではなく景色も共有することができる。視界も共有することで、よりリアルなおともだち感を体験できる。

『ポケとも』は自身のことを「ミーア」と言うのだが、「ミーア」は話すときに手をフリフリしたり、顔を動かしたりする。そんな仕草がまた可愛らしい。また、「えーと」「うーんと」というつなぎ言葉を入れて会話をするため、言葉を探しながら一生懸命話しかけてくれるようだ。

会場では多くの記者が一斉に「ミーア」に話しかけていたため、なかには会話に苦戦していた人もいたが、それすらも笑いが起きて周りが笑顔になっていた。『ポケとも』は人と人のつながりや会話のきっかけにもなる。ひとり暮らしのユーザーはもちろん、家族や友達と一緒に共有しても楽しめるのではないだろうか。

■ファンシーからホビーまで、オールマイティにハマる可愛い奴

カフェの店内には、さまざまなお洋服を着た『ポケとも』たちが展示されていた。今回はダイソー、THREEPPY全面協力のもと、アイテムから飾り付けまでしっかりとこだわって作っているという。

食べ物やパン屋さんセットなど、ダイソーがここまでミニチュアアイテムを充実させていることを知って驚いた。近年はぬい活やシルバニアファミリーの再燃などもあり、しっかりと“推し活”の需要を満たしているということなのだろう。そのなかでも、シュシュをドレス代わりにするアイデアは、「なるほど……！」と感心してしまった。

『ポケとも』はサイズ的にもこういった推し活をすることもでき、いろんなお洋服やアイテムと組み合わせて撮影して楽しむことができる。ちなみに、『ポケともカフェ』ではレシートを提示すると専用マフラーのプレゼントもあるようだ。

カフェのメニューは、「ポケともハンバーガー」（1870円～）「フルーツどっさりポケともフレンチトースト」（2200円）「ポケともカフェラテ」（880円）となっている。ランチョンマットやコースターも『ポケとも』仕様になっており、どっぷりと世界観に浸れることができる。

『ポケとも』は2025年11月時点で注文台数4000台を突破。今後は1600回／月の会話をすることができる新プランも追加するとのことで、ますますサービスが広がっていく予定だ。

今回のコラボカフェは、最新のAIロボットと触れ合う場としても最適だろう。ぜひ足を運んで、『ポケとも』こと「ミーア」の可愛さに癒されてほしい。

（取材/文＝はるまきもえ）