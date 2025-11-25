坂の多い街・神戸。歩くたびに新しい景色や物語に出会える坂道は、この街ならではの魅力です。

そんな神戸の坂をアイドルと一緒に歩きながら紹介していく連載「神戸スキップ坂」。第3回は、神戸市長田区にある「丸山駅前坂」をピックアップ。神戸発アイドルグループ「グットクルー」の葵まおさんと一緒に散策してきました。

緑に囲まれた丸山駅に到着。駅を降りた瞬間、静かな空気が広がります

神戸電鉄有馬線の丸山駅は、六甲山地のふもとに位置する小さな駅。





歩道橋の上からは、大阪湾まで見渡せる開放的な眺めが楽しめます

ホームの新開地寄りからは、大阪湾や新長田方面の街並み、晴れた日には瀬戸内海まで見渡すことができます。駅の裏手には新しい住宅地が広がっていますが、駅前は静かでどこか懐かしい雰囲気。古い商店や住宅が立ち並び、昭和の面影を今に残しています。一方で、かつて銭湯だった建物がイベントスタジオとして再利用されたり、廃墟がアートギャラリーになっていたり、地域の新しい試みも生まれています。この駅前から北へと続く坂道が、今回の舞台となる「丸山駅前坂」です。

丸山駅周辺は標高およそ95メートル。駅をまたぐ歩道橋からは、新長田方面の街並みとともに、晴れていれば瀬戸内海まで一望できることも。



「夜になると、景色も風もまた違う良さがあるんだろうなと思いました！」（葵さん）



駅前から緩やかに続く坂を下ると、両側には古い木造住宅や、シャッターを閉じたままの商店が並びます。



かつての生活の息づかいが残るその光景は、どこかなつかしく、時間がゆっくりと流れているよう。



昭和初期には遊園地もあったという丸山地区。「神戸の奥座敷」とも呼ばれたその面影が、今もまちのあちこちに見受けられます。

昭和の面影が残る家並みが続き、どこか懐かしい雰囲気が漂う坂です

そして、何より印象的なのが、谷の斜面に家々がまるで張り付くように建ち並ぶ景色。海と山にはさまれた神戸ならではの、立体的でドラマチックな街並みです。

中学生時代、陸上部に所属していたという葵さん。「よく部活で坂ダッシュをしていました。全速力で坂を駆け上がるのはめちゃくちゃしんどいけど、坂を下るときに友達としゃべったりふざけたり、楽しみながら練習していました（笑）。練習はキツかったけど大切な思い出です！」と、笑顔で当時を振り返ります。

斜面に寄り添うように建つ住宅街の景色は、葵さんのお気に入りポイント！

ちなみに神戸市の平均傾斜は4.4度（全国平均の約10倍！）。今回、坂の傾きを測る器具「スラント」で実際に測ってみたところ、丸山駅前坂の傾斜は7度。お散歩にもぴったりな、ほどよい坂道です。

傾斜は7度の緩やかな坂道がゆっくりと続いていきます

「坂から見えた街の景色がとてもあたたかくて、頑張って登ってよかったなと思いました。神戸って坂が多いけど、その一つひとつに、たくさんの人の思いやストーリーがある気がします」と、葵さん。



かつてのにぎわいと穏やかな日常が交差する丸山駅前坂。変わりゆく神戸の中で、今日もゆっくりと時間を刻み続けています。

ゆったり街歩きにぴったりな坂！「ぜひ訪れてみてください」と葵さん

◆丸山駅前坂

兵庫県神戸市長田区滝谷町3丁目9



出演：葵まお（グットクルー）

撮影：前川元（STUDIO221B）

文：青島ほなみ（神戸市坂アンバサダー）