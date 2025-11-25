【第14話】 11月25日 公開

「裏ダンジョンおくさん」

小学館は11月25日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」第14話「LV99対決!!」を、サンデーうぇぶりにて公開した。

魔王討伐に成功したパーティーのレベル99武道家ユイ・ニルヴァーナは、10年ぶりに帰郷した故郷イミーズで、幼なじみのリョータと結婚。平穏で幸せな生活が訪れたはずだったが、ある日静かだった港町に突然「裏ダンジョン」が現われて状況は一変する。

第14話ではダメージ床が敷き詰められた裏ダンジョン第三階層にて、元・武道家のユイと回復師（ヒーラー）のルー・シルファー、2人の元・勇者パーティメンバーが対峙する。

【「裏ダンジョンおくさん」あらすじ】

魔王が討伐されし後、辺境の町に突如出現した”裏ダンジョン”── そこには想像を絶する魔物が跋扈し、とんでもない秘宝が眠るという!! ダンジョン攻略に挑まんとする新妻・ユイにはとある秘密が…!? 世界を救った武道家LV99が、おくさんLV1に転職するも 凶悪ダンジョンに挑むはめに──！ 無双武道家の新婚ダンジョン攻略ダイアリー!!



