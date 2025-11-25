期限付移籍で信州に加入した石川裕大が合流…欠場者が相次ぐチームの救世主に

11月23日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦第9節、青森ワッツvs信州ブレイブウォリアーズのGAME2で、宇都宮から期限付移籍移籍で信州に加入した石川裕大が合流した。

栃木県宇都宮市出身で現在20歳の石川は、176センチ75キロのポイントガード。小学生時代にブレックスバスケットボールスクールに所属し、中学年代は同クラブU15でプレーした。帝京高校に進学し、その後はアメリカのコンバイン・アカデミー（プレップスクール）へと進み、2024年7月から宇都宮の練習生として活動。同年9月からU22枠選手として加入した。そして11月20日に期限付移籍が発表され、この試合で移籍後初出場を果たした。

石川はこの日9分45秒の出場時間で、3ポイント1本を含む5得点を挙げ、チームも79－64で勝利。欠場者が相次ぐ信州にとって救世主の一人となった。

クラブ公式Xで公開された、試合後のインタビューで石川は「今日は応援ありがとうございました。予定より少し合流が遅れてしまって、自分としても何もわからずチームの足を引っ張ってしまったんですけど、来週の試合に向けて準備して、もっといいプレーを皆さんに届けられるようにしっかり頑張っていくので、来週も応援をお願いします！」と、信州ファンに向けてメッセージを送った。

勝久マイケルヘッドコーチも「裕大が居ることで、（欠場者が相次ぐ）チームのメンバーの気持ちが違った」と語り、「体調を崩して合流が遅れて、一度も（チーム）練習をしていない中で、今日この試合のために青森まで来て貢献してくれて、本当に感謝している」と、コメントを寄せた。

【動画】期限付移籍の石川裕大が初出場…11月23日青森vs信州ハイライト映像