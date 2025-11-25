Adoが『ROCKIN’ON JAPAN』1月号の表紙巻頭特集に登場！別冊付録はBE:FIRST

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月29日に発売される『ROCKIN’ON JAPAN』2026年1月号の表紙画像とラインナップが公開された。

■Adoが約1年半ぶりにJAPANの表紙に登場

表紙巻頭にはAdoが登場。東京ドームと京セラドーム大阪で開催された、自身初のドームツアー『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』を完遂したAdoが、約1年半ぶりにJAPANの表紙を飾る。

2度目のワールドツアーの凱旋公演となるこのツアーを経て、Adoは何を思うのか。東京ドーム公演の3日後に語られた貴重なインタビューを、1万5,000字の大ボリュームで届ける。

また、別冊付録はBE:FIRSTが登場。初のベストアルバム『BE:ST』をリリースしたばかりのBE:FIRST 6人の、ここでしか見られないオリジナルのフォトセッション＆メンバー全員のソロインタビューを掲載される。さらに、2022年に連載していたソロインタビューの言葉も振り返りながら、今彼らが考えていることについてじっくりたっぷりと迫る。

他にも、YOASOBI、RADWIMPS、SUPER BEAVER、マカロニえんぴつ、Paledusk、WurtS、宮本浩次、マルシィ、Lavt、クリープハイプ・長谷川カオナシ、キュウソネコカミ、坂本真綾、OddRe:、Mega Shinnosuke、Aqua Timez、the cabs、a flood of circle、Dios、ガラクタ、THE DO DO DO’sなどが登場する。

■書籍情報

2025.11.29 ON SALE

『ROCKIN’ON JAPAN』2026年1月号

