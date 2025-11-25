およそ170年前のそばの実を復活させた、幻とも呼ばれる「天保そば」の試食会が山形市で開かれ、「天保そば」のふるさと、福島県大熊町の人たちが特別な時間を楽しみました。

【写真を見る】江戸時代のそばを復活させ、味わう！ 幻の「天保そば」で地域交流…そのお味は？（山形）

「幻の山形天保そば」は、福島県大熊町の旧家に江戸時代から保管されていたそばの実を山形県のそば職人たちが27年前に蘇らせたものです。





東日本大震災のあと大熊町の人たちを元気づけようと天保そばの振る舞いが行われ、今でも年に1度、山形に招いて幻のそばを振る舞っています。





しかし、今年のそばの栽培には大きな障害があったと言います。





幻の山形天保そば保存会 石沢俊幸 会長「高温障害が出てしまって、ずいぶん収量が落ちました。それとクマじゃなくイノシシに荒らされて、ダブルパンチでダメージ」





夏の猛暑とイノシシの食害で、今年の収穫量は例年の半分近くまで落ち込みました。しかし、甘みが強く、いい出来に仕上がったということです。



午前11時半。天保そばの実のふるさと、大熊町から63人が会場に到着すると、職人たちが朝から準備した茹でたてのそばも次々と運ばれていきます。

■幻のそばは絶品！





およそ170年の時を超えて山形で復活した幻のそばの味は？



大熊町の人「初めて来ました。コシがあってシコシコしておいしい」





大熊町の人「おいしいです。去年もいただいたんですけど今年はもっとおいしい。天保そばの種を（復活させるために）あちこち頼んでダメだったと聞いた。タイムカプセルですよね」





打ち立て・ゆでたての蕎麦はどんどんなくなり、用意したおよそ10キロのそばが30分で空っぽに。大熊町の人たちは、年に1度のそばの味と山形のそば職人との交流を楽しんでいました。





大熊町の人「（東日本大震災の）被害がものすごく大きかった。大熊は。こういう交流ができて心がつながっていいと思った」

大熊町の人「1年に1回ここで会うのが楽しみ。（交流は）絶対いいことだね。なくさないほうが良い」

幻の山形天保そば保存会 石沢俊幸 会長「天保そば自体が奇跡的に復活したそばなので、このそばを絶やさず。大熊町とのご縁も絶やさず、天保そばの栽培を続けていって、毎年大熊の方に来ていただけるという流れは絶やさず作りたいと思っています」





山形と大熊町との絆を繋ぎ続ける幻の天保そば。来年6月ごろには県内16のそば店で提供されるということです。