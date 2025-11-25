Number_i¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.Ⅱ¡Ù¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹È×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡¿·¶Ê¡ÖLAVALAVA¡×ÄÉ²Ã¤·¤¿Á´17¶ÊÆþ¤ê¤Ë
¡¡Number_i¤¬¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤Ë¿·¶Ê¡ÖLAVALAVA¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡ØNo.II¡ÊDeluxe¡Ë¡Ù¤ò12·î1Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Number_i¡¢HIPHOP¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬·Ò¤°±ï¡¡KREVA¡¢RIP SLYME¡Ä¡Ä¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ë¹â¤Þ¤ë´üÂÔ¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆü11·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢ー¡ØNumber_i LIVE TOUR 2025 No.II¡Ù¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¡ØNo.II¡Ù¤Ï¥ê¥êー¥¹½éÆü¤Ë580Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¡¢Billboard JAPAN¥Á¥ãー¥È¡ÈHotAlbums¡É¡¢¡ÈDownload Albums¡É¡¢¡ÈArtist 100¡É¤Ç½é½µ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Billboard JAPAN¥Á¥ãー¥È¡ÈHotAlbums¡É¤Ë¤Ï8½µÏ¢Â³¤ÇTOP5¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·Â³¤±¡¢ºÆÀ¸¿ô¤ÏÎß·×3²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ºßSpotify¡¢Apple Music¤Ç¤Ï¡¢Number_i¤Î³Ú¶Ê¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤È´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ä¥âー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤¬¸«¤é¤ì¤ë´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë