他人のクレジットカード情報を利用しインターネットで航空券あわせて約254万円分をだまし取ったなどとして海上自衛隊の元自衛官の男2人が再逮捕されました。

警察によりますといずれも海上自衛隊の元自衛官の山本裕也容疑者（23）と三上淳平容疑者（29）は共謀の上、去年6月、不正に入手した他人のクレジットカード情報を航空会社のウェブサイトに入力し、航空券あわせて約175万円分をだまし取った疑いなどがもたれています。また、山本容疑者は、ほかにも同様の手口で航空券約79万円分をだまし取った疑いなども持たれています。

山本容疑者はだまし取った航空券を使い1日のうちに、羽田を出発し新千歳空港と福岡空港を訪れ、羽田空港に戻ってきていたとみられています。

他人のカード情報は、三上容疑者が働いていた飲食店で客のカードをスマートフォンで撮影したり暗記したりするなどして入手していたとみられています。

調べに対し山本容疑者は容疑を認め「飛行機に乗ることが趣味だった」などと話し、三上容疑者は「カードの情報を提供したが購入したわけではない」と容疑を一部否認しているということです。

航空会社が警察庁とも連携する一般財団法人「日本サイバー犯罪対策センター」に被害を相談したことで、今回の事件が発覚したということです。