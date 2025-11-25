ＳＶリーグ女子のアランマーレ山形は、ホーム鶴岡市でデンソーと対戦しました。

ここまで１勝１１敗となかなか勢いに乗れないアランマーレ山形。今シーズン初めての鶴岡でのホーム戦で、勝利を掴みたいところです。

第１セット、中盤まで互いに点を取り合い競る展開となります。



デンソーは、ブラジル代表のロザマリアを中心に攻撃を組み立て得点を重ねていきます。

一方、アランマーレも全員でボールを繋ぎ、若泉のアタックなどで食らいつきますが、終盤は相手にリードを許し第１、第２セットと連続で落としてしまします。

切り替えて臨んだ第３セットも流れを掴むことが出来ず、ストレートで敗れました。

アランマーレ山形 北原勉 監督「試合の流れとしては３点差を着いていくというという所で、うちの流れとしては悪くなかったが７番のロザマリア選手を最後まで抑えられなかったのが負けの要因。チャンスメイクを作ってそこからの逆転というのをあすお見せしたい」

前日より２００人以上多い１０００人を超える入場者が詰めかけた日曜日。

第１セットを失ったアランマーレ、第２セット序盤は吉村のアタックや川釣のブロックなど攻撃が冴え、リードする展開となります。

しかし、デンソーの高さのある攻撃に苦しみ、このセットも落とします。

迎えた第３セット、攻撃のリズムがかみ合いだしたアランマーレ、一進一退の攻防となります。

終盤、小川のアタックが決まり２０対１９とリードします。しかし、あとが続かず、デンソーに逆転を許し、このセットも奪われ、この日もストレートで敗れました。

アランマーレ山形の通算成績は１勝１３敗で、最下位です。

次の試合は、今月２９日と３０日、アウェーでＰＦＵブルーキャッツ石川かほくと対戦します。