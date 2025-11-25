ピークはいつ？明日にかけて雨、最新の3カ月予報発表 今年の冬も寒い？【気象予報士が解説｜新潟】
25日(火)は天気が下り坂で、この時間は所々で雨が降っています。
今日は、最新の3カ月予報の発表がありました。
◆北陸地方 3カ月予報
新潟県が含まれる北陸地方は、12～2月にかけての冬の間、気温・降水量ともにほぼ平年並みの予想です。ただ、とくに注意が必要なのは12月です。期間を通してみると、平年並みだとしても12月下旬は寒気が強まり大雪になる可能性があります。
12月は、日本海がまだ暖かく雪雲が発達しやすいため、最新の情報を確認して大雪に注意・警戒をしてください。
さて、この雨は26日(水)にかけて続きそうです。
◆26日(水)午前9時の予想天気図
冬型の気圧配置となり、上空には寒気が流れこむでしょう。このため、26日(水)も大気の状態が非常に不安定になり、各地で雨や雷雨となりそうです。
◆今後の雨の降り方
今夜9時は下越・佐渡を中心に雨が降り、所々カミナリを伴って雨脚が強まるでしょう。
時間を進め、夜間は各地で雨が降り雷雨になるところもあるでしょう。26日(水)朝も所々で雨の降り方が強まりそうです。
その後、昼ごろまでは広く雨が降りますが、午後は次第に雨の範囲が狭くなるでしょう。ただ、上・中越は天気の回復が遅く、夜遅くにかけてもにわか雨のところがありそうです。
そのため、雨のピークは25日(火)夜～26日(水)昼ごろまでとなりそうです。積乱雲が発達するところがありますので、急な強い雨や落雷・ヒョウなどに十分注意してください。
