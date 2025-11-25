25日(火)は天気が下り坂で、この時間は所々で雨が降っています。

今日は、最新の3カ月予報の発表がありました。



◆北陸地方 3カ月予報

新潟県が含まれる北陸地方は、12～2月にかけての冬の間、気温・降水量ともにほぼ平年並みの予想です。ただ、とくに注意が必要なのは12月です。期間を通してみると、平年並みだとしても12月下旬は寒気が強まり大雪になる可能性があります。

12月は、日本海がまだ暖かく雪雲が発達しやすいため、最新の情報を確認して大雪に注意・警戒をしてください。



さて、この雨は26日(水)にかけて続きそうです。



◆26日(水)午前9時の予想天気図

冬型の気圧配置となり、上空には寒気が流れこむでしょう。このため、26日(水)も大気の状態が非常に不安定になり、各地で雨や雷雨となりそうです。



◆今後の雨の降り方

今夜9時は下越・佐渡を中心に雨が降り、所々カミナリを伴って雨脚が強まるでしょう。

時間を進め、夜間は各地で雨が降り雷雨になるところもあるでしょう。26日(水)朝も所々で雨の降り方が強まりそうです。



その後、昼ごろまでは広く雨が降りますが、午後は次第に雨の範囲が狭くなるでしょう。ただ、上・中越は天気の回復が遅く、夜遅くにかけてもにわか雨のところがありそうです。



そのため、雨のピークは25日(火)夜～26日(水)昼ごろまでとなりそうです。積乱雲が発達するところがありますので、急な強い雨や落雷・ヒョウなどに十分注意してください。