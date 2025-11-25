「ゴールデンボンバー」の樽美酒研二（44）が25日、自身のインスタグラムを更新。先日から悩まされているじんましんの症状が顔に出てしまったと明かした。

樽美酒は「おはようございます、、痒いなあと思いながら嫌な予感して起きたらこんななってた笑」と、腫れた目元の写真を投稿。

さらに「まだまだ上手く付き合いきれてないですね しかし顔に出るのは良くないなあ」と嘆いた。

樽美酒は14日に「蕁麻疹はお初なもので、ちと動揺しております」「アレルギーかな？」とつづり、ふくらはぎに症状が出た写真を投稿。その後、背中一面に症状の出た姿も披露し、病院で血液検査をしたことを明かし「どうか原因がハッキリします様に」とつづっていた。

また、その前には「今年はSASUKE出場しないです申し訳ない」とも報告。「今年はツアーの兼ね合いで出場はキャンセルさせて頂きました

もちろん関節の不調もありましたがそれは毎年のことであり、それよりもツアーも重なり現状の回復力で考えると、トレーニングで追い込んでライブ前にまたぶっ壊して迷惑かけちゃうんじゃないかと恐れがやはりちらついて思った様にSASUKEのトレーニングがはかどらず欠場させて頂きました。今回も僕のSASUKE出場を楽しみにしていた方にはほんとに申し訳ないと思ってますこれからもちゃんと自分の体と話し合いながら今できる目の前ことを欲張らず、大切にしていこうと思います。本当にごめんなさい」としている。