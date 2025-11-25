Number_i、最新アルバム『No.II』に新曲を追加したデラックス盤の配信限定リリースが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Number_iが、最新フルアルバム『No.II』に新曲「LAVALAVA」を追加した『No.II (Deluxe)』を、12月1日に配信限定でリリースすることが発表となった。

■『No.II』は、累計3億回ストリーミングのロングヒットを記録中！

自身2度目となる全国ライブツアー中の福岡公演にて発表となった『No.II (Deluxe)』は、最新アルバム『No.II』に、新曲「LAVALAVA」を追加した全17曲が収録される、配信限定のデラックス盤。

2ndフルアルバム『No.II』は、リリース初日に580万回再生を記録し、Billboard JAPAN チャート“Hot Albums” “Download Albums” “Artist 100”で初週1位を獲得。Billboard JAPAN チャート“Hot Albums” には8週連続でTOP5に今もなおランクインし続け、再生数は累計3億回を突破するなど、ロングヒットを記録している。

現在Spotify、Apple Musicでは、Number_iの楽曲を再生すると、Winter ver.のCanvasやモーションアートワークが見られる企画を期間限定で実施中。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2025.12.01 ON SALE

DIGITAL ALBUM『No.II (Deluxe)』

■関連リンク

Number_i OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/number_i