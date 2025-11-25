元K-１世界王者でタレントの魔裟斗さんの妻で、俳優・タレントの矢沢心さんが自身のインスタグラムを更新。

夫・魔裟斗さんとの２ショット写真を公開しました。



【写真を見る】【 矢沢心 】 夫・魔裟斗さんに感謝 「いい夫婦の日を前に サプライズで用意してくれた花に感動」「仕事への向き合い方 家族への向き合い方 尊敬しています」





矢沢心さんは「最近のあれこれ いい夫婦の日を前に サプライズで用意してくれた花に感動」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、花束を抱えた矢沢心さんと、魔裟斗さんが夜景をバックに佇む姿が見て取れます。





続けて「いい御夫婦♡と アポテオーズでディナー」「後ろでは デザートを作ってくださっています 前菜が揃うまでの心弾む時間♡」「料理と相性の良いワインを ペアリングしていただき 全て美味しくいただきました」と、記しました。



そして「仕事への向き合い方 家族への向き合い方 尊敬しています。」「いつも有難う」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「本当に素敵な夫婦♡大好きです♥」・「羨ましい限り！

世の中こーゆー旦那さんだらけなら平和だろーなー…… もちろん奥さんもねー」・「憧れのご夫婦です♥」などの反響が寄せられています



【担当：芸能情報ステーション】