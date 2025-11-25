TBS NEWS DIG Powered by JNN

元K-１世界王者でタレントの魔裟斗さんの妻で、俳優・タレントの矢沢心さんが自身のインスタグラムを更新。
夫・魔裟斗さんとの２ショット写真を公開しました。
 

【写真を見る】【 矢沢心 】　夫・魔裟斗さんに感謝　「いい夫婦の日を前に　サプライズで用意してくれた花に感動」「仕事への向き合い方　家族への向き合い方　尊敬しています」



矢沢心さんは「最近のあれこれ　いい夫婦の日を前に　サプライズで用意してくれた花に感動」と綴ると写真をアップ。

投稿された画像では、花束を抱えた矢沢心さんと、魔裟斗さんが夜景をバックに佇む姿が見て取れます。
 


続けて「いい御夫婦♡と　アポテオーズでディナー」「後ろでは　デザートを作ってくださっています　前菜が揃うまでの心弾む時間♡」「料理と相性の良いワインを　ペアリングしていただき　全て美味しくいただきました」と、記しました。

そして「仕事への向き合い方　家族への向き合い方　尊敬しています。」「いつも有難う」と、その思いを綴っています。
 



この投稿にファンからは「本当に素敵な夫婦♡大好きです♥」・「羨ましい限り！
世の中こーゆー旦那さんだらけなら平和だろーなー……　もちろん奥さんもねー」・「憧れのご夫婦です♥」などの反響が寄せられています

