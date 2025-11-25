ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 気象庁 午後7時半から記者会見 熊本県で震度5強の地震受け 気象庁 午後7時半から記者会見 熊本県で震度5強の地震受け 気象庁 午後7時半から記者会見 熊本県で震度5強の地震受け 2025年11月25日 18時53分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 さきほどの最大震度5強の地震を受け、気象庁はこのあと午後7時半から記者会見を行います。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） 金属加工, 法要, 在宅医療, リハビリ, 東京, 埼玉, 介護, グループウェア, 横浜, リペア工事