ファンフェスタで発表

プロ野球のオリックスは24日、本拠地の京セラドームで行ったファンフェスタの中で、来季から着用する新ユニホームを公開した。ファンからは「すごいゴージャス」「メジャーみたい」と賛辞が集まっている。

モデルとして登場したのは宮城大弥投手、太田椋内野手、山下舜平大投手。宮城は白いホーム用ユニホームをまとって登場。「ネイビーはより深く濃く、ゴールドはよりきらびやかに」と紹介された。太田が袖を通したビジターは、パンツが白からブルーグレーに変更された。

デザインが一変したのは、山下がまとって登場したサードユニホーム。ベースカラーは深いグレーで、ネイビーのストライプが走る。胸のロゴは球団の前身にあたる阪急ブレーブスのデザインを取り入れた。

「パーソル パ・リーグTV」が公式YouTubeに発表の場面を公開すると、ファンからは様々な意見が集まった。

「すごいゴージャスな感じで良い」

「サードロゴかっこよすぎやろ」

「久々ユニ買おうかなぁ」

「首周りの襟ラインは残して欲しかったな…」

「ビジターのパンツがグレーなのメジャーみたいで良いね」

来年1月に、前身の阪急が生まれてから90周年を迎えることもあり「サードユニを阪急オマージュにしたのは、最高の判断！！」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）