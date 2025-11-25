　25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の4万8550円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万8659.52円に対しては109.52円安。出来高は2059枚となっている。

　TOPIX先物期近は3290ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は0.89ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48550　　　　　 -50　　　　2059
日経225mini 　　　　　　 48565　　　　　 -35　　　 38712
TOPIX先物 　　　　　　　　3290　　　　　　+0　　　　2296
JPX日経400先物　　　　　 29645　　　　　 +15　　　　　93
グロース指数先物　　　　　 664　　　　　　+0　　　　 153
東証REIT指数先物　　売買不成立

