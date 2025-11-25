日経225先物：25日19時＝50円安、4万8550円
25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の4万8550円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万8659.52円に対しては109.52円安。出来高は2059枚となっている。
TOPIX先物期近は3290ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は0.89ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48550 -50 2059
日経225mini 48565 -35 38712
TOPIX先物 3290 +0 2296
JPX日経400先物 29645 +15 93
グロース指数先物 664 +0 153
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
