中国・湖南省など各地のレンガ工場で、知的障害者らが違法に働かされていたことが次々と判明している。

被害申告が難しい障害者を支配し、搾取していたとして、一部の工場関係者は公安当局に拘束された。中国メディアは、表沙汰になったのは「氷山の一角」として徹底調査を求めている。（湖南省永州 出水翔太朗）

「殴られるのが怖かった」

今月上旬、同省永州の農村を訪れると、敷地内に山積みのレンガが残された工場があった。９月に「障害者が違法に働かされている」との通報に基づき、公安当局が関係者を拘束した工場だ。人の出入りはなく、操業を停止しているようだった。近隣住民は「障害者が働いているとは知らなかった」と口をそろえた。

中国誌・三聯生活週刊によると、この工場では障害者６人が救助された。被害者は身分証を没収され、偽名や虚偽の出身地を教え込まれた。事件発覚を免れるための措置とみられ、全身傷だらけで保護された男性は同誌に「殴られるのが怖かった」と語った。

被害者は、病気になっても痛み止めを渡されるだけだった。病状が悪化したと判断された末に「高速道路に投げ捨てられた」という被害者もいた。

同様の問題は今年に入り、陝西省や広西チワン族自治区など各地で発覚した。きっかけは、中国のＳＮＳで人身売買に関する情報発信を続ける男性による告発だった。この男性は中国メディアのインタビューに「６月以降、２００人を超える知的障害者を救出した」と証言した。２７年間、行方不明だった障害者もいたという。

中国紙・新京報は９月、過去１０年分の裁判記録の調査結果から、少なくとも５０か所のレンガ工場で４００人近い知的・精神障害者らが強制的に働かされていたと報じた。８人を８万元（約１６０万円）で「購入」し、暴力や暴言を用いて働かせた事例もあった。たばこや菓子を渡す見返りに、工場に誘い込まれた被害者もいた。

レンガ工場は単純作業が多く、悪質な工場は障害者に狙いをつけ、人手不足解消と人件費削減をもくろんだとみられる。レンガ工場を巡っては、２００７年にも山西省の工場で、子どもや障害者らが働かされていたことが発覚し、裁判所は関係者に死刑判決を言い渡すなど厳しい姿勢を示したが、違法行為は一掃されなかった。

レンガ工場だけの悪事が明るみに出た理由は不明だが、全容解明には時間がかかりそうだ。同紙によると、６月に湖南省臨湘で知的障害者５人が救助された工場では、身元特定につながる自身の名前や生年月日を回答できたのは１人だけだった。

中国最高人民検察院（最高検）の機関紙・検察日報は９月、「障害者の労働権益を踏みにじる悪質な行為は、法に基づいて厳罰に処する」との記事を掲載し、摘発強化の方針を示した。各地で知的障害者の支援を続ける民間団体の創設者・孟維娜さん（７１）は「再発防止のため、処分内容や背景を詳しく公表してほしい」と訴えている。