ジェンダーを理由とする暴力に抗議するデモの様子＝ナポリ、5月/Ivan Romano/Getty Images

ローマ（CNN）女性であることを理由にした殺人「フェミサイド」が、イタリアで相次いでいる。メローニ首相の対応が不十分だと批判する声も上がっている。

ミラノに住む29歳のパメラ・ジェニーニさんはモデル、実業家として人もうらやむ人生を送っていた。海辺の高級物件を扱う不動産業者として成功を収めた後、10年前にテレビのリアリティー番組で注目されて人気インフルエンサーとなり、同業の友人と共同で水着のブランドを立ち上げたばかりだった。

30歳未満の失業率が高く、雇用も安定しない同国の若者としては、型破りの成功だった。

だが10月中旬のある夜、アパートに侵入した元恋人のジャンルカ・ソンチン容疑者（52）に刃物で襲われた。警察が駆けつけた時、ジェニーニさんはバルコニーで息絶えていた。予審判事によると、そのかたわらにソンチン容疑者がいた。

同容疑者は現在、独房に拘束されている。殺人と残虐行為、ストーカー行為、計画的犯行の罪で起訴される見通し。担当弁護士がCNNに語ったところによると、本人は今のところ事件についての質問に答えていないという。

イタリアでフェミサイドの問題に取り組む監視団体「ノン・ウナ・ディ ・メノ」によると、同国で今年起きたフェミサイドの被害者は、ジェニーニさんが72人目。フェミサイドの多くはパートナーや元パートナーによる犯行だ。ジェニーニさんの事件の後にも62歳、80歳の女性を含む4人が殺害され、さらにフェミサイドが疑われる6件の捜査が進められているという。

昨年の発生件数は116件で、2年前と3年前はこれをわずかに上回っていた。

首相の対応を疑問視する声

メローニ氏は3年前、イタリア初の女性首相に就任した。それ以来、国内で増え続ける女性への暴力や、職場にはびこる男女格差に十分対応してきたのかと疑問視する声が上がっている。公式データによると、同国の今年1〜7月の出生率は昨年の同時期と比べて6.3%下がり、賃金が同僚の男性より40%低い女性もいる。

イタリアのフェミサイド問題は数十年前までさかのぼる。メローニ政権はこれまでに、過去のフェミサイドに関連する反ストーカー法を成立させ、家庭内暴力の量刑を重くして終身刑も適用可能とした。

だが犯行を防ぐための対策は期待したほど進んでいないとの声が多い。

議会では最近、幼稚園や小中学校で引き続き性教育を制限する法案が成立した。イタリアは、欧州の中で公立学校での性教育を義務化していない数少ない国のひとつだ。専門家らは長年、早期の性教育は若者に家庭内暴力や性的同意の知識を伝える前段階となり、犯罪防止につながると主張してきた。

メローニ氏は性教育の制限を、「woke（ウォーク、社会問題への意識が高いことを揶揄（やゆ）する表現）なジェンダー理論」が入り込むのを防ぐ手段と位置づけてきた。

これに対して野党側は、早期に基礎的な性教育を提供しなければ、国全体を古い家父長制に縛りつけることになると主張している。野党議員の一人は、「欧州が前進するなかでイタリアだけが中世に後戻りしている」と訴えた。

CNNはこの件についてメローニ氏の事務所にコメントを求めたが、拒否された。ただ同氏はこれまで、女性の利益向上に逆行しているとの批判を否定してきた。自ら家族を養うシングルマザーとしての立場から、女性のための施策が不十分との批判は「ばかばかしい」「フェイクニュースだ」と言い切っている。

女性が直面する問題は家庭内暴力のほかにも

イタリアの女性が直面する問題は、家庭内暴力の危険性だけではない。雇用や子育てへの自信などの男女格差を示す指標も後退している。同国の出生率はもともと低かったが、この16年間連続で低下し続け、国立統計研究所（ISTAT）によると昨年は1.18となった。今年7月までの暫定値はさらに1.13まで下がっている。

メローニ氏は、少子化の原因が女性たちにあるとの見方を示す。同氏は伝統的家族観を掲げ、代理出産を全面的に禁止する法律などを成立させてきた。23年の演説では、女性たちがキャリアに集中するよう圧力を受け、出産を後回しにするケースが多すぎると述べた。

これに対して、メローニ氏は選挙での公約に反し、保育料の負担軽減に取り組んでいないと批判する意見もある。首相就任後初の予算では逆に、保育所建設の計画が削除された。

ISTATの報告は出生率低下の要因として、1970年代以来の少子化により、出産可能な人口層が縮小してきたことなどを挙げている。このほかに不安定な雇用や低賃金も、大きく影響しているという。

世界経済フォーラム（WEF）がまとめた2025年版の「ジェンダーギャップ報告書」は、各国の男女格差を経済参加、雇用機会、教育、健康、政治への関与などで評価している。イタリアの総合スコアは148カ国中85位だった。

同国の順位はメローニ氏が首相になってから2ランク上がったが、欧州諸国の中では最も低いほうだ。女性の経済参加ではスコアが24年版よりさらに6ポイント下がり、117位に落ち込んだ。

男性より最大40%も低い女性の賃金

労働市場への参加率は男性が60%近いのに対し、女性は2年連続で41.5%にとどまった。女性の賃金は一部の業種で男性より最大40%も低くなっている。

ボッコーニ経営大学院の報告書によれば、女性管理職の割合は全体の39%、女性の最高経営責任者（CEO）は7%にすぎない。

イタリアの主要野党、民主党のシュライン党首は、女性のための施策をめぐってメローニ政権を特に厳しく批判してきた。

シュライン氏は先週のテレビ番組で、議会が審議している政府の予算削減案について問われ、「最も深刻な打撃を受けるのは女性たちだ。福祉や教育、障害者サービスの予算を削れば、介護の負担は家庭にかかり、家庭内では女性にかかる」と訴えた。

ただ、すべての女性たちが同じ意見というわけではない。ローマ中心部のカフェで生後6カ月の赤ちゃんを抱いていたベアトリーチェ・コスタさんは、メローニ氏の政策に十分満足だと話した。3歳の上の子は、すぐそばの公立保育園に昼まで預けているという。

コスタさんはCNNに、「母親でいる許可をもらった気分」だと語った。子どもの頃から、家庭よりキャリアを優先しなさい、母親になろうと考えるより前に少なくともキャリアをスタートさせなさいと言われて育った。「子どもを持つな、家の外で働け、子育ての夢はあきらめて犬を飼え、という圧力に抵抗するのは大変だ」と明かす。

コスタさんは大学卒業後、メローニ氏が首相になった時はすでに第1子を産んでいた。「2人目を産んだのが首相の伝統的家族観のおかげか、そうでなくても産んでいたかは分からないが、私は母親でいることが認められてうれしい」と話した。税理士の夫は十分な収入があり、実家の両親が家を買ってくれた。両親は子どもの面倒も見てくれる。

「私のことを恵まれていると言う人もいるでしょう。でも私はイタリアの伝統を引き継いでいると感じ、ようやくその許可を得たと感じている」と、コスタさんは語った。