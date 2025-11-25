“遺体”が動きだす？寺院に運ばれた棺の女性がまさかの「生きていた」僧侶も戸惑い　呼吸止まり家族が“死亡”と判断…女性は病院へ搬送　タイ

火葬のために運ばれてきた棺の中で女性が生きていたという、驚きの出来事がタイで起きました。

白い棺の中で横たわる女性。

ご遺体のはずですが、頭と腕がもぞもぞと動いています。

この映像は11月23日、タイの寺院で撮影されたものです。

この、まさかの事態について僧侶らは「彼女は火葬のために私たちの寺院に運ばれてきました。しかし棺を開けるとまだ生きていることがわかり、戸惑っています」と話します。

棺に入っていたのは現地に住む65歳の女性です。

女性の兄いわく、妹は2年間寝たきりで2日前に容体が悪化し呼吸が止まっているように見えたため、家族が死亡したと判断したということです。

その後、兄が女性を棺に納めて寺院に運んだものの、死亡診断書がなかったため寺院側は火葬を拒否。

その場で、寺院の関係者が死亡診断書の取得方法を説明していたところ、棺の中からかすかな物音が聞こえたために棺が開けられ、女性が生きていたことが判明したのです。

生きていた女性は詳しい診断を受けるため棺から出され、近くの病院に搬送されました。