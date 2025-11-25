午後6時過ぎに熊本県阿蘇地方で最大震度5強を観測した地震について

警察と消防によりますと午後6時半時点で阿蘇市、小国町、高森町、南阿蘇村、南小国町、産山村、西原村に人的被害の情報は入っていないということです。