ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熊本震度5強 阿蘇地域で人的被害の報告なし 【速報】熊本震度5強 阿蘇地域で人的被害の報告なし 【速報】熊本震度5強 阿蘇地域で人的被害の報告なし 2025年11月25日 18時53分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 午後6時過ぎに熊本県阿蘇地方で最大震度5強を観測した地震について 警察と消防によりますと午後6時半時点で阿蘇市、小国町、高森町、南阿蘇村、南小国町、産山村、西原村に人的被害の情報は入っていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？