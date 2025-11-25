金沢市の12月補正予算案が25日、議会に内示されました。大雨災害からの復旧や日銀金沢支店跡地の活用にかかる費用などが盛り込まれています。



金沢市の12月補正予算案は、一般会計で44億円あまりで、当初予算からの累計は約2162億円となっています。



主な予算としては、大雨災害からの復旧費や、地震で液状化の被害を受けた地区の地籍再調査の費用などが、盛り込まれています。





一方、日銀金沢支店の跡地の活用については、地下金庫の公開に向けて、避難や消防の設備など改修範囲の拡大に伴う設計費などが追加されました。金沢市の村山市長は、今後、休館に入る金沢21世紀美術館の所蔵品を地下金庫の中で展示する案を示し、消防法をクリアするため、金庫の外から鑑賞することもアイディアとして持っていると説明しました。金沢市・村山 卓 市長：「金庫なので、入り口1つしかないんです。そうすると、中に不特定多数の方が入ると、仮に火災が起きた場合に逃げる場所がない。金庫の扉の外から、通路側から中をみることはできると思っています。学芸員、あるいは館長の構想の中で、どのような魅力的なものができるか楽しみにしたいと思います」補正予算案は、12月2日開会の金沢市議会に提出されます。