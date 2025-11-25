螢雪次朗が『ウルトラマンオメガ』出演 ドルビーシネマで上演中の『ガメラ 大怪獣空中決戦』大迫警部補役でおなじみ「怪獣は着ぐるみに限る」
テレ東系6局ネットで放送中の最新テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』（毎週土曜 前9：00）の12月放送エピソード・場面写真が解禁となった。
【写真】螢雪次朗が登場する『ウルトラマンオメガ』12月13日放送：第22話「星を見つめる人」
ヒーローも怪獣も存在しない地球に、突然「ソラ」から落ちてきた宇宙人。それは、赤き宇宙ブーメラン「オメガスラッガー」をシンボルに持つ、“究極”の名を冠したウルトラマン。それまでの記憶を失った宇宙人「オメガ」は、地球人の姿で現れ、「ソラト」と名付けられる。「ソラト」は初めて触れ合う生命体である「地球人」を理解しようと、興味津々に人々を見つめる。ときに出現する巨大生物、ソラトの失われた記憶からよみがえる「怪獣」という言葉。次々と出現する巨大生物「怪獣」を目の前にして、無意識に使命感をかき立てられるソラトは“ウルトラマンオメガ”に変身し、シャープでパワフルな戦いを繰り広げる。
一方、地球人も初めて遭遇する巨大生物と赤きスラッガーで戦う巨人が何者なのかを理解しようと、あらゆる視点からその姿を見つめる。やがて結ばれる「宇宙人と地球人」のバディ。ソラトと平凡な青年。見つめ合い響き合うバディの心を通して、「ウルトラマンがなぜ地球を守るのか？」の問いに迫る意欲作となっている。「今、目覚めの刻（とき）」。最新シリーズ『ウルトラマンオメガ』に注目だ。
ソラトとコウセイ、アユムは「怪特隊」特務班として、班長・ウタ サユキの指揮のもと、日々怪獣の調査にあたっていた。第21話では、サユキ不在の最中、怪特隊本部からサユキのライバルを自称する雷音寺（らいおんじ）マコトが登場。謎のタケノコ怪獣の調査に向かうも、居丈高な雷音寺が現場の意見を全て退けてしまう。班長代理を任されたアユムは、街の平和とウタ班の誇りを守るため、ある決断に踏み切る。
さらに、第22話では、ソラト＝ウルトラマンオメガの過去が明らかとなる重大なエピソードが展開される。謎の信号をキャッチしたソラトとコウセイの前に、かつて地球に落ちてきたばかりのソラトを助けた人物が接触を図ってくる。その人物を演じるのは、『ガメラ 大怪獣空中決戦』などのSF・特撮作品に出演してきた螢雪次朗。“ソラト＝オメガの正体”とは？第15話でゾヴァラスが口にした謎のせりふ「ナギルエグラータ」の意味が、ついに明かされる。
続く第23話では、自分の過去が明かされたソラトの前に“もう1人のソラト”が現れる。真実を知ったことで、ソラトはついに“かつての自分”を取り戻していく。そして、世界は人類と怪獣による苛烈な生存競争へと突入する。はたして「目覚めの刻」とは一体何を示すのか。最終決戦へ向け、目が離せない展開が続く。
さらに、2025年最後の放送では特別総集編「アカジ ナリアキの希望」を放送予定。前回・前々回に続き、水野直演じるアカジ ナリアキの日常を通して『ウルトラマンオメガ』の物語を振り返る内容となっている。終盤戦に突入し、ますます盛り上がりを見せる『ウルトラマンオメガ』。今後の情報解禁も必見だ。
■螢雪次朗コメント
「映画は二種類しかない。怪獣が出てくる映画と出ない映画」わが友、雨宮慶太監督の名言です。彼と出会って以来、特撮映画を愛するようになった私にはこだわりがあります。「怪獣は着ぐるみに限る」というものです。スーツアクターを長年見続けて、彼らの「怪獣芸」は伝承されるべきだと思うに至りました。その意味でもこのドラマは重要です。今回の私の役はオメガ誕生のなぞを語る男。長い物語を語る長ーいせりふ。苦労しました…。「せりふは少なめ、ギャラ多め！」。これ大事ですなぁ。
【写真】螢雪次朗が登場する『ウルトラマンオメガ』12月13日放送：第22話「星を見つめる人」
