寝ている姉妹に猫が混ざろうとすると...？まるで『猫団子』のような光景が可愛くて癒されると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で１万回再生を突破し、「みんなで猫団子になってるのが可愛い」「幸せだろうなぁ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：寝転がる２人の女の子→ネコが混ざろうとした結果…思った以上に『愛おしい光景』】

お姉ちゃんに乗っかると...？

YouTubeアカウント『靴下を履くネコアオとウメとクウ』に投稿されたのは、寝ている子供たちに混ざって、寝ようとする猫の『クウ』ちゃんの様子です。

ぐっすりと眠る妹さんの横で毛布をかけて寝転がっていたというお姉ちゃん。クウちゃんはお姉ちゃんのお腹の上あたりに乗っかっていたといいます。クウちゃんは大型猫なので重いそうですが、お姉ちゃんはクウちゃんを降ろそうとはしなかったのだとか。クウちゃんは毛布をふみふみすると、お姉ちゃんの顔の側に手を出して毛づくろいをしていたとのこと。

猫団子？！

さすがに手を伸ばして毛づくろいされると前が見えなかったのか、お姉ちゃんが少し顔を動かしたとのこと。するとクウちゃんも毛づくろいを止め、少し申し訳なさそうな表情でお姉ちゃんの顔を見ていたのだそうです。クウちゃんはそのままジッと座り込んでいたのだそうです。

さらにお姉ちゃんの足元を見ると、同居猫の『梅』ちゃんもくつろいでいたのだそうです。２匹と姉妹が集まって寝ころぶ様子は、まるで『猫団子』のようだったと飼い主さんはいいます。

みんな大集合

暖かそうにみんな揃って寝ている姿を見てほっこりと心が温まりました。そうして満足したのか、そろりとお姉ちゃんの上から降りようとしたというクウちゃん。お姉ちゃんはクウちゃんの背中をそっとなでてあげていたといいます。

重かっただろうに、最後まで優しく接してくれたというお姉ちゃん。そんな優しさと温かさに包まれ、満足気なクウちゃんなのでした。

クウちゃんたちが集まる姿を見た多くの方たちから「急に寒くなって来たからのみんな大集合」「お姉ちゃんの上に乗っかって顔を見つめてるくうちゃんかわいい」「クウちゃん重そう」「お姉ちゃん優しい」「暖を取るため、みんなで肉団子」「みんなでいるとあったかいね」など、コメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『靴下を履くネコアオとウメとクウ』では、クウちゃんたちの可愛い姿がたくさん投稿されており、温かい家族と魅力あふれる猫たちが楽しく暮らしている様子を存分に見ることができます。

