SKE48ÆþÆâÅèÎÃ¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç»õ¤òËá¤¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¡õ¥«¥Ö¥È¥à¥·¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SKE48¤ÎÆþÆâÅèÎÃ¤¬¡¢12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë1st¼Ì¿¿½¸¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡Û¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡õ¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç»õËá¤¤ò¤¹¤ëÆþÆâÅèÎÃ
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢À¸¤Êª¹¥¤¤ÊÆþÆâ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¡È¥«¥Ö¥È¥à¥·¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç»õ¤òËá¤¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Î2Ëç¡£±âÈþÂçÅç¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼«Á³°î¤ì¤ë¥í¥±ÃÏ¤ÇÈà½÷¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¥«¥Ö¥È¥à¥·Ãµ¤·¡É¡£Ãî¼è¤êÌÖ¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢ÁðÌÚÀ¸¤¤ÌÐ¤ëÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡È¥¢¥Þ¥ß¥³¥«¥Ö¥È¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1Ëç¤Ïµ¯¾²¸å¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤¿¤Þ¤Þ»õËá¤¤ò¤¹¤ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢¼Ì¿¿½¸ËÜÊÔ¤ÇÈà½÷¤ÎÁÇ¤ÎÉôÊ¬¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆþÆâ¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä·èÄê¤¹¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¡ÈÂç¹¥¤¤Ê¥«¥Ö¥È¥à¥·¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¡É ¤È¤¤¤¦Ì´¤¬º£²ó³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¸¤Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¥á¥¬¥Í¤Ç»õËá¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤¼«Á³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2018Ç¯12·î¤ËSKE48¤Î9´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é7Ç¯¡¢ÆþÆâ¤ÎÌ´¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¼Ì¿¿½¸¤¬¼Â¸½¡£ºòÇ¯2·îËöÈ¯Çä¤Î¡ØBUBKA¡Ù¤Ç¤Î½é¿åÃå¤ËÄ©Àï¸å¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÆþÆâ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¾ì½ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¦±âÈþÂçÅç¤ÈÈà½÷¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©¡£¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ë±âÈþ¤Ç¤Î³¤¤ä¸¶À¸ÎÓ¡¢¥×¡¼¥ë¤Ê¤É³«Êü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿åÃå¥«¥Ã¥È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢SKE48¤Ë²ÃÆþ¸å¡¢ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢Ì¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÆþÆâ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£¹¾¥ÎÅç¤Î¿åÂ²´Û¤ä¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÌë¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ê¤É¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì½ê¤òËÜ¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤ÏÆþÆâ¤¬Âç¹¥¤¤ÊÆ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¼Ì¿¿¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡Û¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡õ¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç»õËá¤¤ò¤¹¤ëÆþÆâÅèÎÃ
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢À¸¤Êª¹¥¤¤ÊÆþÆâ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¡È¥«¥Ö¥È¥à¥·¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç»õ¤òËá¤¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Î2Ëç¡£±âÈþÂçÅç¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼«Á³°î¤ì¤ë¥í¥±ÃÏ¤ÇÈà½÷¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¥«¥Ö¥È¥à¥·Ãµ¤·¡É¡£Ãî¼è¤êÌÖ¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢ÁðÌÚÀ¸¤¤ÌÐ¤ëÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡È¥¢¥Þ¥ß¥³¥«¥Ö¥È¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1Ëç¤Ïµ¯¾²¸å¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤¿¤Þ¤Þ»õËá¤¤ò¤¹¤ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢¼Ì¿¿½¸ËÜÊÔ¤ÇÈà½÷¤ÎÁÇ¤ÎÉôÊ¬¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2018Ç¯12·î¤ËSKE48¤Î9´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é7Ç¯¡¢ÆþÆâ¤ÎÌ´¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¼Ì¿¿½¸¤¬¼Â¸½¡£ºòÇ¯2·îËöÈ¯Çä¤Î¡ØBUBKA¡Ù¤Ç¤Î½é¿åÃå¤ËÄ©Àï¸å¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÆþÆâ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¾ì½ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¦±âÈþÂçÅç¤ÈÈà½÷¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©¡£¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ë±âÈþ¤Ç¤Î³¤¤ä¸¶À¸ÎÓ¡¢¥×¡¼¥ë¤Ê¤É³«Êü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿åÃå¥«¥Ã¥È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢SKE48¤Ë²ÃÆþ¸å¡¢ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢Ì¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÆþÆâ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£¹¾¥ÎÅç¤Î¿åÂ²´Û¤ä¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÌë¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ê¤É¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì½ê¤òËÜ¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤ÏÆþÆâ¤¬Âç¹¥¤¤ÊÆ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¼Ì¿¿¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£