Number_i、ツアー福岡公演でサプライズ発表 『No.II (Deluxe)』配信リリース決定
3人組グループ・Number_iが、最新フルアルバム『No.II』に新曲「LAVALAVA」を追加した『No.II (Deluxe)』を12月1日に配信限定リリースする。ツアー『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』の福岡公演で発表した。
【写真】美しい…！いろいろな表情を見せるストレートヘアVer.平野紫耀
『No.II (Deluxe)』は、最新アルバム『No.II』に新曲「LAVALAVA」を追加した全17曲が収録される配信限定のデラックス盤。2ndフルアルバム『No.II』は、再生数累計3 億回を突破するなどロングヒットを記録している。
現在Spotify、Apple Musicでは、期間限定でNumber_iの楽曲を再生するとWinter ver.のCanvasやモーションアートワークが見られる企画を実施している。
【写真】美しい…！いろいろな表情を見せるストレートヘアVer.平野紫耀
『No.II (Deluxe)』は、最新アルバム『No.II』に新曲「LAVALAVA」を追加した全17曲が収録される配信限定のデラックス盤。2ndフルアルバム『No.II』は、再生数累計3 億回を突破するなどロングヒットを記録している。
現在Spotify、Apple Musicでは、期間限定でNumber_iの楽曲を再生するとWinter ver.のCanvasやモーションアートワークが見られる企画を実施している。