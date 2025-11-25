プロ野球・ソフトバンクは25日、今季のベストナインを受賞した4選手のコメントを発表しました。

日本一に輝いたソフトバンクはパ・リーグ最多の4選手が選出。リーグトップの防御率1.46をマークしたモイネロ投手、打率.304で首位打者に輝いた牧原大成選手、リーグ最高出塁率.384を記録した柳町達選手、35盗塁で3年連続盗塁王となった周東佑京選手が選ばれています。

表彰は26日開催の「NPB AWARDS 2025」内で行われます。

▽受賞選手コメント

モイネロ投手(投手・初受賞)

初めて選んでいただいてとても嬉しく、光栄に思います。今後も選ばれるように引き続き頑張っていきたいと思います。

牧原大成選手(2塁手・初受賞)

選んでいただきとても嬉しく思います。まず、1年間支えてくれた家族に感謝したいです。そして、ゴールデン・グラブ同様にベストナインを取ることも、地元の親友のり君との約束だったので、果たせてよかったです。今後も狙っていきたい賞でもあるので、来年も選んでもらえるように1年間頑張っていきたいと思います。

柳町達選手(外野手・初受賞)

初めてこのような賞を取れた事は、一年間頑張ってきた証でもあるので、大変嬉しく思います。また来年も取れるように、一年間がむしゃらに頑張りたいと思います。

周東佑京選手(外野手・2回目)2年連続でこの賞を取ることができて本当に嬉しいです。来シーズンは1年通して、グラウンドに立ってプレーし、3年連続選んでもらえるように頑張ります。