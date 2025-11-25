「体型気になる」40・50代へ！【ハニーズ】ゆるっと着られる♡「おしゃれトップス」

「最近、体のラインが気になってきて、本気でファッションが楽しめない……」そんな40・50代へ。【ハニーズ】なら、ゆるっと着られる「おしゃれトップス」が豊富に揃っている様子。1枚で着映えする配色デザインや、オンオフ着回せるVネックセーターなど、大人に似合いそうなデザインをピックアップします。体型カバーしつつ垢抜けたい人は、ぜひチェックして。

大人っぽい配色が魅力のバイカラートップス

【ハニーズ】「配色チュニック」\2,680（税込）

コーデを組むのが苦手な大人女性におすすめの1枚を発見。シンプルボトムスに合わせるだけでサマになる、着映え抜群のチュニックトップスです。公式オンラインストアでも「ゆったりめの幅とヒップまですっぽり隠れる着丈で、気になる体型もカバー」と紹介されています。どのカラーもメリハリのある配色で、キリッとコーデを引き締めてくれそう。

こだわりシルエットでこなれるVネックチュニック

【ハニーズ】「Ｖネックチュニック」\2,280（税込）

前側に寄せたサイドラインや前後差のある裾で、立体感のあるフォルムにしあげたVネックチュニック。矢羽根調の編み柄がアクセントになり、シンプルながらもこなれ感を加えてくれそうなデザインです。公式オンラインストアによると、「ゆったりした幅と、後ろラウンドのヒップまで隠れる丈感で体型もカバー」とのこと。ジーンズからスラックスまで、幅広く合わせやすい万能トップスです。

ふんわりVネックニットで大人の女性らしさを

【ハニーズ】「Ｖネックニット」\2,680（税込）

ベーシックで着回しがきくVネックセーターは、大人のワードローブに何着かスタンバイしておいてもいいかも。「ふわふわで軽く包み込まれるようなやわらかさ」（公式オンラインストアより）という「軽ふわっニット」のセーターは、着るだけで女性らしい印象をプラスしてくれそう。首元をすっきり見せるVネックや、体のラインを拾いにくいシルエットと長めの丈感も嬉しいポイント。7色と豊富なカラー展開で、きっとお気に入りの1色が見つかるはずです。

レイヤード風トップスで悩まずともおしゃれ見え

【ハニーズ】「レイヤード風トップス」\2,680（税込）

おしゃれ見えに必要なテクニックと言えば、やっぱりレイヤード。でも着丈や身幅のバランスがベストなものを探すのも大変……。そこでぴったりなのが、シャツとプルオーバーを重ねたようなデザインのトップスです。「ゆったりした幅と腰回りが隠れる丈感」（公式オンラインストアより）とのことで、体型カバーにも期待大。いつものトップスからチェンジするだけで、一気にコーデを新鮮にアップデートしてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子