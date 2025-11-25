À¾Åç½¨½Ó¡ß»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áê´Ø¿Þ¸ø³«¡¡Prime Video¤Ç12·î19Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®
¡¡Amazon¤Î¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¡Ê12·î19Æü¤è¤êÁ´5ÏÃ°ìµóÇÛ¿®¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áê´Ø¿Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºç»ËÏ¯¡ÊÀ¾Åç½¨½Ó¡Ë¤ÈÂ©»Ò¡¦»ê¡Ê»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶ØÃÇ¤ÎÊª¸ì¤ò·Áºî¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶»¤ËÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÈÇ»Ì©¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡É¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡ÙÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¥¤¥ä¥ß¥¹¤Î½÷²¦¡ÉÌ«¤«¤Ê¤¨¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Ä³¸¦µæ¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ëºç»ËÏ¯¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤ò´Þ¤à¾¯Ç¯6¿Í¤ò¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤Ë¤·¤¿¤È¹ðÇò¤¹¤ë¾×·â¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡Áê´Ø¿Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ËÏ¯¤È»ê¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë°ìÇ·À¥Î±Èþ¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¤È¤½¤ÎÌ¼¡¦°ÉÆà¡Ê°ËÅìÁó¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î±Èþ¤Ë·Ý½ÑÅªºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¡½¡½ÇòÀ¥Æ©¡Ê¹ÓÌÚÈô±©¡Ë¡¢ÀÖ±©µ±¡Ê»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ë¡¢ÀÐ²¬æÆ¡Ê¹õºêßêÂå¡Ë¡¢¿¼ÂôÁó¡Ê¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ë¡¢¹õ´äÂç¡Ê½©Ã«°êÊã¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ËÏ¯¤ÎÉã¡¦°ìÏ¯¡ÊÂ¼¾å½ß¡Ë¡¢Êì¡¦¤³¤º¤¨¡Ê²Ï°æÀÄÍÕ¡Ë¡¢Î±Èþ¤ÎÉã¡¦¸øÉ§¡ÊÂ¼ÅÄ½¨Î¼¡Ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡Ë¡Ë¡¢º´ÏÂ»Ò¡Ê»ÔÀî¼ÂÏÂ»Ò¡Ë¤Ê¤É¤Î»Ñ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡Î±Èþ¤Ï¡È¿§ºÌ¤ÎËâ½Ñ»Õ¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ÅªÌ¾À¼¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢»ËÏ¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·Á¤Ç¡È·Ý½Ñ¡É¤òÄÉµá¤¹¤ë¿ÍÊª¡£Î±Èþ¤ÎÂ¸ºß¤¬ºç¿Æ»Ò¤ÎÊâ¤à±¿Ì¿¤È¸òºø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¡£ÆÈ¼«¤Î´¶À¤ò»ý¤Ä°ÉÆà¤ò´Þ¤á¡¢°ìÇ·À¥²È¤Î¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬²¿¤òÃÎ¤ê¡¢²¿¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¤½¤ÎÀÅ¤«¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Áê´Ø¿Þ¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡À¹²Æ¤Î»³Ãæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ï»¿Í¤ÎÈþ¾¯Ç¯¤Î°äÂÎ¡½¡½¼«¼ó¤·¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾Âç³Ø¶µ¼ø¤ÇÄ³¸¦µæ¤Î¸¢°Ò¡¦ºç»ËÏ¯¤À¤Ã¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÄ³¤ÎÉ¸ËÜºî¤ê¤òÄÌ¤·¡¢¡ÖÈþ¤ò±Ê±ó¤ËÎ±¤á¤ë¡×¼¹Ç°¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¤Þ¤Ç¤âÉ¸ËÜ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ä³¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿»ËÏ¯¤Ï¡¢¤Ê¤¼»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¶¸µ¤¤ÎÈÈ¹Ô¤Î¿¿Áê¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¿¿¼Â¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
